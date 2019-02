Propuesta vs. encuesta. Realidad vs. ficción

La decisión de quienes elegiremos a nuestro presidente el próximo 3 de febrero tenemos un contendiente fantasma agregado a los cuatro existentes con rostro y partido. Este nuevo contendiente no está inscrito en el TSE, no tiene propuestas es solo una manifestación de descontento de entre 1,200 votantes aproximadamente y sin rostro, y es una muestra mínima de un universo de cerca de dos millones y medio que por lo regular hemos votado en las elecciones de los últimos años; tampoco aparecerá en la papeleta de votación. Eso sí, tiene nombre propio y lo conocemos como encuesta.

La encuesta que en mercadeo se conoce como estudio de opinión es un método que de una manera científica busca conocer el mercado donde se lanzará un producto. Y estas opiniones se utilizan como apoyo para tener éxito con el producto a ofrecer. Ojo entonces, las encuestas son herramientas para buscar cómo desea un producto el consumidor. Nunca para saber explotar qué es lo que no le gusta al consumidor de otros productos para ofrecer un producto como nuevo con envoltorio bonito, pero con igual o peores ingredientes.

Las encuestas han incursionado fuertemente en la política de esta elección presidencial del 3 de febrero y lo preocupante es que las están convirtiendo en axiomas. Y lo que han conseguido –eso sí hay que admitirlo– es hacer que los votantes estén comiendo ansias. Nerviosos. Temerosos de lo que pueda pasar.

¿Y por qué estos temores? Lo más sencillo de pensar es que tienen miedo a que ese mínimo de opiniones de las encuestas puedan hacerse realidad y provocar en desastre para el futuro de los salvadoreños. Y esto nos dice entonces, que estos temores, ese nerviosismo y esas ansias es porque la mayoría de votantes que no fueron encuestados tienen miedo de que quien lidera estas encuestas de una muestra minoritaria no tiene la capacidad para gobernarnos y pueda prolongar una agonía que vivimos los salvadoreños. Entonces no es miedo porque gane sino por lo que perderemos si gana.

Y ojo, no estamos despreciando el descontento que una muestra minoritaria del universo de votantes que se pronuncia en las encuestas sea falso, porque puedo asegurar que al igual que ellos la mayoría de votantes estamos descontentos por el manejo que hacen personas, y repito: personas, de naturaleza baja y sin valores –no partidos– que se aprovechan de un partido para vivir de nuestros impuestos, de nuestra buena voluntad, de la despreocupación que mostramos por pedirles cuentas permanentemente después de que los elegimos.

Pero sí hay un axioma verdadero en esto, y es que no hay peor decisión que corregir con el hígado, porque la medicina resultará peor que la enfermedad.

La realidad política y de los aspirantes a la presidencia que hemos vivido en esta época electoral nos muestra otro escenario real que no se encuentra en ninguna parte de las encuestas. Un escenario donde tres candidatos han examinado el país en sus necesidades. Han escuchado dónde nos duele y qué necesitamos. Y lo han hecho cara a cara, platicando con los votantes. Y todos han detectado que lo que necesitamos es TRABAJO y SEGURIDAD. El primero es el correctivo urgente para disminuir la inseguridad.

Pero como de todo hay en la viña del Señor, también hay un candidato apoyado en las encuestas –nada más– con propuestas realizadas de forma digital y en redes sociales con ofrecimientos del siglo XXII, pero sin saber qué nos duele. Qué medicina necesitamos. Y su medicina y su realidad solo son las encuestas, que lamentablemente se han venido manipulando y equivocando en distintos escenarios del mundo y utilizadas como trampolín engañoso para que personas corruptas asalten el poder. De tal modo que también las encuestas se prestan para que incapaces las usen como herramienta para asaltar a través del miedo.

Este 3 de febrero frente a la urna estarás tú solo, estimado votante consciente y amante de tu país y de su futuro, no habrá preguntas subliminales de por quién vas a votar. No hay jingles. No hay videos que nos fomenten odios ni desunión. No hay engaños. No hay tendencia política. Estarás solo tú frente a tu realidad. A la necesidad de todos los salvadoreños sean del partido que sean. A las necesidades de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Estarás votando con tu conciencia para que nuestro país, nuestros amigos; los pobres y necesitados que aunque no los conocemos debemos ser solidarios, tengan trabajo para conseguir la calidad de vida en el país donde nacieron. Debemos entonces tener la sabiduría de votar por el candidato que nos asegure el trabajo, porque el trabajo es lo único que va a estabilizar nuestro país. Es lo único que nos llevará a cumplir nuestros sueños y lo que ambicionamos para el futuro de nuestra familia.

Estarás tú, amigo votante, frente a la urna votando por la propuesta que tú y nuestro país necesita: trabajo, y no por lo que dice una manifestación de descontento reflejada por una minoría en una encuesta. Estarás votando por el candidato que creemos nos da la seguridad de darnos trabajo.

Estaremos votando por quien nos da confianza de solucionar la realidad de nuestro país y no por la ficción digital de llevarnos a vivir al país de Alicia y las maravillas, donde quiere que vayamos enojados, pero no dice que regresaremos peor.

Elijamos a quien nos da más confianza, y sin pasado político porque quienes lo tienen ya están contaminados. Y después de elegir fiscalicemos a nuestro presidente y sus funcionarios para minimizar el error que siempre estará presente en un sistema democrático de votación.