Propuestas de reforma a la Constitución por sus principales transgresores

En la historia independiente, El Salvador ha estado regido por una Constitución de la República Federal de Centroamérica (1824) y trece Constituciones de la República (1824, 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962 y 1983). Este número de Constituciones han surgido de golpes de Estado o revoluciones. Era la forma de legitimar las actuaciones contrarias al orden constitucional.

Recientemente el vicepresidente de la República anunció, que, por medio de un Decreto Ejecutivo, el presidente de la República lo había delegado para presidir un comité ad hoc para la reforma constitucional. Este decreto ejecutivo no tiene fundamento ni en la Constitución ni en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE). Tampoco es un mandato de la vicepresidencia que aparezca en el RIOE. Es decir, ninguno de los dos funcionarios tiene la atribución constitucional o legal para revisar y proponer reformas constitucionales.

Ello tiene consecuencias: realizarán tareas inconstitucionales e ilegales. De allí que, la Corte de Cuentas de la República tendrá que realizar auditorías de gestión por el tiempo que le llegaren a dedicar el vicepresidente, su asesor y el asesor de este, y otros funcionarios, como el oficial de acceso a la información pública de la Corte Suprema de Justicia, así como los recursos que se han destinado para reuniones, talleres y otras actividades.

Lo anterior, sin perjuicio de cuestionar la ética o moralidad del actual Gobierno que impulsa esta reforma, cuando promovió un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa en febrero de este año, apoyada por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil quienes actuaron en contra de su mandato constitucional de apoliticidad. Además, parece que se utilizan recursos públicos para amedrentar a periodistas y opositores.

El Órgano Ejecutivo se ha negado a rendir cuentas de las compras y gastos realizados durante la emergencia de la pandemia del covid y de los desastres naturales de forma completa. Sus funcionarios no entregan información ni a la CCR ni a la FGR de manera suficiente y oportuna. El ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda o el ministro de Defensa no han respetado las comisiones de investigación que ha nombrado la Asamblea Legislativa: no dicen la verdad.

También hay que recordar la franca desobediencia de la Fuerza Armada de permitir una diligencia judicial en el caso del Mozote al juez de instrucción de San Francisco Gotera. Sin olvidar, que la Fuerza Armada ha cometido nuevamente violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, al desobedecer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas en contra de El Salvador con el fin de que se investiguen diligentemente las violaciones a los derechos humanos. De allí que llama la atención que un funcionario del IDHUCA sea miembro de este comité ad hoc, al igual que otros abogados que han sufrido las consecuencias de los golpes de Estado y la persecución de la Fuerza Armada.

Es un absurdo comparar la decisión de las fuerzas políticas y democráticas en Chile de cambiar su Constitución, con la iniciativa del Gobierno de El Salvador. Es cierto que hay déficits democráticos y carencias sociales y económicas, entonces diseñen un plan de gobierno y políticas públicas que estén orientadas al bienestar de la población salvadoreña acorde a la Constitución.