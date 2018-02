Propuestas legislativas seguridad pública y defensa 2018-2021. Primera parte: ARENA y FMLN

El partido FMLN su propuesta tiene como ejes la convivencia, cultura de paz y dignificación de las víctimas que los espera alcanzar con las propuestas siguientes:

—Ley del Sistema Nacional de Prevención de violencia para que la prevención sea una política de Estado

—Control y regulación de armas de fuego y municiones con énfasis en los permisos

—Reforma Ley Orgánica de la PNC para fortalecer sistema de investigación criminal

—Mejorar la calidad de aspirantes y elementos de la ANSP y PNC

—Control sobre productos pirotécnicos

—Reformas al Código Municipal para incorporar planes para la juventud como aporte a la convivencia

—Ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado

—Aprobación de las Convenciones Internacionales para la protección contra las desapariciones forzadas

Por su parte, ARENA fundamenta su propuesta en cuatro aspectos: recuperar el control de calles, descongestionar y fortalecer sistema judicial para reducir impunidad, rehabilitación y reinserción de los que buscan una segunda oportunidad y prevención del delito con participación de la comunidad.

Estos ejes los esperan lograr con las siguientes propuestas legislativas en resumen:

—Integración del CAM en tareas de seguridad pública (escuelas, tráfico y protocolos de actuación para delitos en flagrancia)

—Elevar rango de la Policía Rural en una modificación a la Ley Orgánica de la PNC para incrementar su operatividad en el campo

—Ley de seguridad integrada, integrando capacidades y distribución de patrullas y elementos con información en tiempo real

—Medidas alternas a la detención para delitos menores con reformas a códigos Penal y Procesal Penal, así como ampliación para delitos que puedan ser juzgado con procesos abreviados

—Ley de segunda oportunidad con incentivos para organizaciones que apoyen abandono de pandillas y empresas que brinde empleo

—Ley escuela segura con programas de prevención y refuerzos

—Instituto de Ciencias Forenses dentro de la FGR para fomentar prueba científica

Como pueden observar no hay elementos novedosos trascendentales que con base en plataformas y leyes puedan modificar considerablemente las condiciones actuales para el próximo periodo legislativo. Ambos partidos políticos se han guardado por la proximidad de la contienda, o no presentan propuestas en combate y represión del delito inéditas. No se observa una revisión de las leyes actuales, ni las reformas que son necesarias a las leyes vigentes. No hay ninguna propuesta para mejorar las condiciones de recursos, y salariales, prestaciones de FGR, PNC y FAES. No hay consideraciones sobre la Defensa Nacional.

Hay coincidencias en prevención y disuasión del delito, investigación científica del delito y propuestas recicladas.

Tendremos que esperar a partir de mayo de 2018 para conocer si había propuestas que no han sido incorporadas a la plataforma legislativa y no se presentaron a la población.