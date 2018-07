Hacer estudios del futuro o prospectiva (forecasting), sobre todo con estadísticas válidas y confiables, es algo que no sucede en Latinoamérica. Por esta razón nos estallan los problemas en la cara sin tiempo para reaccionar. Innumerables fenómenos se están desarrollando en nuestro contexto y no hacemos nada, sobre todo en un medio atomizado demográficamente hablando. Solo presentaré algunos ejemplos para reflexionar:

El tráfico: No basta con hacer más pasos a dos nivel ni otras intervenciones de infraestructura vial. El colapso que vivimos y el que viene es por la cantidad de vehículos que se importan de Estados Unidos (más los que se venden en agencias locales). El volumen de vehículos es notorio, por cualquier problema menor las calles colapsan.

Graduados: No me puedo imaginar cómo se van a emplear tantos abogados, chef, comunicadores y administradores de empresa. Las estadísticas indican una matrícula desproporcionada, y no hay una entidad que oriente, restrinja o regule, considerando el mercado laboral. Esto pronostica a licenciados manejando taxis...

Plástico: El consumo del plástico es exacerbado. Bolsas plásticas, pajillas, agua en bolsa, botes y más botes, y luego todo a la basura. El plástico nos va a ahogar. Al acercarnos a las playas, cuando bajan las mareas son cantidades industriales de residuos plásticos, y de hecho ya estamos consumiendo alimentos con presencia de micro-plástico –a escala nanométrica.

Corrupción: Nos estamos acostumbrando a ver y vivir la corrupción como algo normal, a escala cotidiana y en niveles macro; hasta “memes” circulamos de corruptos. Las trampas evolucionan más rápido que las leyes, y al final la “sociedad educadora” configura una pedagogía de lo normal para niños y jóvenes que nacen, crecen y se desarrollan en este escenario de la corrupción.

Lectura: Se lee menos, no hay libros de texto en las aulas ni bibliotecas escolares. Google y Wikipedia solucionan la mayoría de problemas e inquietudes de los estudiantes. A pesar de que los niños de esta generación han pasado más tiempo en las aulas el nivel cultural es más bajo; incluso vemos profesionales que no pueden redactar bien.

Maestros: Los maestros Normalistas formados en un modelo “claustral” no solo generaban mejores aprendizajes –a pesar del conductismo– sino que poseían un mejor nivel cultural y profesional –profesiográficamente hablando–. Los docentes actuales poseen una formación débil pese al modelo “constructivista”.

Filósofos: ¿Qué pasó con los filósofos?, aquellos pensadores con visión holística que orientaban la cosmovisión de la humanidad...; hoy hay tecnócratas y asesores de marketing, preocupados por la imagen, por los “likes”. Tenemos líderes de segunda y pensadores “light” que publican en las redes sociales.

Cultura y arte: Si se desprecia la cultura y el arte no hay futuro. ¿Cómo medimos?, veamos los presupuestos, los protocolos, la agenda política nacional. Arte y cultura son asuntos de segunda importancia, ubicamos los problemas políticos y económicos por encima de los fenómenos humanísticos.

Deporte: El amaño y la trampa están a la orden del día en nuestros eventos y federaciones; hay de historias por todos lados y en todas las disciplinas, hasta celebramos la mediocridad. Al igual que el arte y la cultura, el deporte es visto como algo poco importante, como entretenimiento.