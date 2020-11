Protagonistas, antagonistas y oportunistas

Nuestro sistema político enfrenta una crisis de falta de confianza a todo nivel. Cuestionamos, con justa razón, a las instituciones del Estado, los partidos políticos, los procesos electorales y la capacidad gubernamental de generar soluciones para la ciudadanía. Sin duda la corrupción, la improvisación y la falta de una verdadera rendición de cuentas influyen, pero un fenómeno más profundo que necesitamos entender y desafiar son las narrativas que hemos construido alrededor del poder, de sus protagonistas, sus antagonistas y del oportunismo que invade las esferas de participación política.

Por su naturaleza, la democracia no está diseñada para tener protagonistas. Si el poder es del pueblo y si su soberanía se ejerce a través de un grupo de ciudadanos elegidos por sus capacidades técnicas, no debería de abrirse el espacio al culto del individuo. Nuestra cultura electoral no responde a ese racional. Las elecciones de nuestro hemisferio giran en torno a personalidades y no a las ideas que estos individuos deberían representar. No hemos entendido que una sola persona, a pesar de su investidura, nunca podrá cumplir un plan de país, a menos que la sociedad participe del proceso, gestione los recursos y ejecute las políticas públicas consensuadas.

Es así que vemos emerger cíclicamente a los caudillos, algunos más mesiánicos que otros, despertando fuertes pasiones a favor y en contra, dividiendo a la sociedad y enarbolando la bandera de la salvación universal. Pero esos héroes están destinados a defraudar a su base, porque va a ser bien difícil que un proyecto unipersonal rinda los frutos esperados, si no tiene un marco teórico de referencia o un rumbo para sus políticas públicas. Es así que cada grado de poder y confianza que se le da al protagonista es la base de su antagonismo: el héroe pasará a ser un villano cuando no lleguen los frutos de su gestión y cuando sacrifique la infraestructura institucional con tal de mantenerse en el poder.

Este ciclo de protagonismos y antagonismos es el que reduce la confianza en las instituciones, por premiar los criterios individuales antes que el conocimiento técnico. Además, es un espejismo que permite pensar que la política es solo para cierto tipo de personas con vocación protagonista. Esta personalización del poder es la que genera redes de clientelismo, nepotismo y oportunismo en el que prevalecen las relaciones y la cercanía con los funcionarios electos, antes que los criterios de idoneidad para la asignación de los cargos.

Es por ello que urge modificar nuestra cultura político-electoral y los espacios de socialización política. Necesitamos cuestionar lo que esperamos del protagonismo de los funcionarios y migrar a un enfoque de ideas, de proyectos y de amplia participación ciudadana. También es requisito indispensable fortalecer las instituciones articulando los pesos y contrapesos que lleven a los funcionarios a cumplir su función con mayor apego a la ley y a la voluntad de la ciudadanía. No podemos seguir aceptando esta desesperanza cíclica porque un pueblo que no confía en la política se está negando a sí mismo el voto de confianza para gobernarse y construir una sociedad más prospera e inclusiva.

Ese oportunismo y la lucha de egos protagónicos que vemos en todos los institutos políticos, sean de izquierda o derecha y sean tradicionales o nuevos, está afectando la capacidad de generar resultados. Eso pasa por dejar que sean pocas las manos que administran las instituciones y por permitir que la ciudadanía se ausente y se aleje de la toma de decisiones de carácter público. Necesitamos construir una infraestructura institucional que se rija por la transparencia, por la rendición de cuentas y sobre todo por el intercambio de ideas, pero sobre todo necesitamos recobrar el papel de la ciudadanía como el gran protagonista que con base en el diálogo, la cooperación y la empatía es capaz de transformar su realidad.