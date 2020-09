Proveyámosles a los jóvenes no solo las oportunidades que esperan sino también las herramientas que necesitan para hacer que las oportunidades funcionen

En otras épocas, los adultos eran no sólo los que establecían las reglas del comportamiento social sino los que definían las reglas del avance del proceso social en todas sus expresiones. Esa era una dinámica tradicional reconocida y aceptada como manifestación de normalidad incuestionable, que tenía el aval de los esquemas históricos establecidos ya como algo totalmente natural. Pero la transición que se está produciendo en nuestro país está poniendo todas las cosas en una dimensión que no sólo era desconocida en el pasado reciente sino que presenta hoy una novedad hasta hace poco insospechada; y tal novedad está directamente vinculada con el dinamismo de la renovación, que es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, en el más pleno sentido de ambos términos. Aquí entran a jugar un papel decisivo la voluntad y las aspiraciones de los jóvenes, que se han venido volviendo cada más determinantes a la hora de reconocer el presente y de definir el futuro. Es un juego de tiempos que se entrecruzan y se entrelazan haciendo que las generaciones tengan que interactuar en un plano de igualdad y reciprocidad que hasta hace poco hubiera sido insospechable.

En todo caso, la juventud de esta época se mueve en el escenario de los hechos presentes con un protagonismo que se manifiesta en los más diversos campos y de las más variadas maneras. A esto contribuyen muchos factores, entre los que podemos mencionar algunos que tienen un relieve propio de los tiempos, como decir la ola tecnológica que se alza y se expande cada día más y la incidencia de las voluntades juveniles en el desenvolvimiento político de las sociedades que se ubican a lo largo y a lo ancho del mapamundi. La expansión globalizadora ha venido a ponerse a disposición de las nuevas prácticas socializadoras, y eso, como todo, tiene sus ventajas y sus peligros, porque en este nuevo escenario nada está definido de antemano, como se puede comprobar con la experiencia de la pandemia del Covid-19, que tiene al mundo sobre la cuerda floja, sin nada claro y definido al respecto.

Pero lo que sí puede afirmarse en medio de tantas incertidumbres es esa redefinición generacional a la que acabamos de hacer referencia. Los límites entre los tiempos humanos se difuminan, y no es que eso signifique que ya no hay diferencias marcadas por los tiempos sucesivos, sino que las diferencias naturales ya no son barreras infranqueables, como siempre se creyó: hoy los límites son más simbólicos que materiales, y así lo demuestran a diario los hechos que circulan por la plataforma global, casi siempre de modo imprevisible.

Para todos, pero muy en especial para las generaciones nuevas, que se visibilizan impulsivamente y cada vez más pronto, su propia realidad hace que requieran más atención en todos los órdenes del quehacer humano. Puestas las cosas en ese plano, hay aquí un juego de demandas y contrademandas, que nadie puede dejar de lado y mucho menos ignorar. Los jóvenes de hoy son partícipes directos de sus propios destinos, sea donde fuere que estén ubicados geográfica y socialmente, y por eso reclaman a cada instante, de muy distintas maneras, que las oportunidades se les habiliten, poniendo ellos mismos cuanto tienen a su alcance para lograr ese objetivo superior, que definirá el rumbo y el arraigo de sus vidas y de las de todos.

La presencia creciente de la juventud en los dinamismos concretos de la política activa grafica toda esta situación de manera inequívoca. Y en nuestro país el fenómeno es específicamente revelador, como se comprueba con el giro que ha dado la política partidaria en los tiempos más recientes. Es el impulso de los jóvenes lo que más caracteriza este cambio, evidentemente evolutivo, que nadie puede parar, porque tiene energía por su propia identidad histórica.

El sistema necesita de los jóvenes y los jóvenes necesitan del sistema. Este es un doble juego que reclama el compromiso de ambas partes, y como es algo inédito en muchos sentidos todos estamos aprendiendo lo que nos corresponde.

Ya pasó la hora de los ofrecimientos coyunturales y de los servicios circunstanciales: estamos en el momento de una verdad práctica que en definitiva es un acopio de voluntades. Aquí no hay superiores ni inferiores: todos estamos en el mismo ejercicio de supervivencia.

Esta época es fecunda, y nos recuerda a cada instante que ninguna fecundidad es gratuita. Todas las generaciones deben moverse al mismo ritmo para que la maquinaria histórica no vaya a descarrilarse en ningún sentido. Ahí está la clave del verdadero progreso.