Desde hace más de un año ha venido gestándose un proyecto ciudadano denominado Proyecto Cero (@proyectocero.sv) (www.proyectocero.sv), en buena parte formado por jóvenes. Hasta principios de este año, luego de largas reflexiones y debates, ha comenzado poco a poco a expresarse públicamente; por el momento, sobre todo por medio de redes sociales.He podido participar en parte de dichas reflexiones y debates, y percibo con esperanza su futuro desarrollo, así como la importante contribución que puede dar al fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción e impunidad. Me permito entonces seleccionar algunos párrafos de su documento fundacional, los cuales pueden dar una idea general de dicho proyecto ciudadano.¿Cuál es el punto central de partida y/o de preocupación del Proyecto Cero?“En nuestro país han venido incubándose preocupantes expresiones de esos poderes autoritarios, ilegales, corruptos y patrimoniales, los cuales han constituido un serio freno al incipiente proceso de democratización iniciado con los Acuerdos de Paz”.“...Las esperanzas de cambio que muchos abrigaron con el ejercicio de la alternancia del poder se han venido convirtiendo en frustración... Lejos de alejarse o contenerse, las nocivas tendencias que amenazan nuestra democracia y desarrollo se han intensificado. Hubo alternancia en el gobierno, pero no en la forma de ejercitar el poder. Hubo cambio de partido oficial, pero no de rumbo estratégico, ni en lo económico ni en lo sociopolítico. Hubo nuevos rostros pero pronto se maquillaron de las viejas e inadecuadas prácticas políticas”.“A ese deterioro de nuestro sistema político se une también un creciente deterioro socioeconómico, en buena parte producto de una clase política incapaz de contenerlo, pero con capacidad de profundizarlo... Lo mismo podemos decir de la inseguridad ciudadana, pues la delincuencia, la corrupción, las prácticas ilegales, el narcotráfico influyen cada vez más que la decencia, la honestidad y la legalidad en las decisiones públicas... hasta ahora la dirigencia política actual, con sus fracasados planes, su incapacidad de generar dinámicas de entendimiento, su tolerancia hacia los traficantes de ilícitos, lejos de haber contribuido a sofocar esta lacerante llama de la violencia y el crimen organizado, más bien ha contribuido a avivarla”.“En fin, el proceso democrático y de desarrollo en El Salvador se encuentra estancado, seriamente fracturado y con tendencia a retroceder”.¿Qué busca en general el Proyecto Cero?“Ante el deterioro socioeconómico y político que actualmente afrontamos, se necesita con urgencia una nueva ola democratizadora, especialmente impulsada por las nuevas generaciones. Se requiere de la emergencia de frescas energías políticas y sociales que sean capaces de darle un empujón al estancado proceso democrático. En estos momentos es fundamental impulsar el poder ciudadano, para que los que ahora han fracasado en el ejercicio del poder no sigan haciendo un mal uso de él”.“Nuestro compromiso es de cero tolerancia a la corrupción y al autoritarismo, a la incapacidad, a la polarización, al clientelismo y al amiguismo, a la injusticia, a la inequidad, a la violencia y al crimen organizado, al irrespeto al Estado de Derecho, a la anulación de la independencia de poderes, a la opacidad y el oscurantismo político. Proclamamos además nuestra independencia de las élites del poder económico y político”.¿Quiénes son?“Somos un conjunto de personas con variedad de pensamiento, pero unidos en la búsqueda de la decencia, la trasparencia, la democracia y el desarrollo nacional. Nuestra composición es diversa generacionalmente, pero priorizamos la participación de los jóvenes”.“Los miembros del Proyecto Cero deben distinguirse por su honestidad, calidad humana, generosidad, su espíritu crítico constructivo, por su coherencia y consistencia, por su mente abierta y creativa, por su pensar y accionar ponderado y responsable, por su tolerancia a las ideas diferentes...”,“Pretendemos ser una fuerza ciudadana que contribuya a conducir al país hacia la democracia, la paz social y el desarrollo, como una fuerza que genera esperanza y fortalece el ejercicio del poder ciudadano”.Sin duda es un proyecto ciudadano prometedor. Espero sea un canal de participación y realización para esos buscadores y soñadores de un país diferente, más justo, más democrático, más decente, donde valga la pena vivir.