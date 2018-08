Puerto La Unión: ¿Decisión técnica o estrategia política? (1)

No me cabe la menor duda de que el desarrollo y construcción del nuevo Puerto de La Unión se concibió como una estrategia política para mandar un mensaje a la zona oriental del país de que el gobierno central le apostaba a la región y que esa infraestructura generaría un polo de desarrollo importante. Los de oriente en general y los unionenses en particular aceptamos esa tesis porque recordábamos con nostalgia la actividad portuaria y comercial que generaba el antiguo Puerto Cutuco, el cual, salvando las diferencias técnicas que requiere el manejo actual de la carga, tenía mejores atributos de los que actualmente tiene el nuevo Puerto La Unión. Me explico, porque supongo que no estarán de acuerdo con mi tesis.

Comenzaré definiendo técnicamente qué es un puerto: "es una interface que facilita el cambio de modo de transporte, con una zona de influencia importante, que facilite los intercambios comerciales y que tiene la capacidad de convertirse en un núcleo de actividades logísticas y en un asentamiento de industrias y servicios".

Dicho esto, me permitiré señalar las debilidades del actual puerto de La Unión con relación al antiguo: En primer lugar, la inexistencia del ferrocarril es una verdadera debilidad por la pérdida de eficiencia e incremento de costos y de impactos ambientales negativos que genera el modo de transporte terrestre por carreteras. En segundo lugar, considerando el calado promedio de la flota mercante el canal de acceso al puerto representa y representará en el futuro un verdadero desafío por los altos costos de un dragado constante. En tercer lugar, me permito recordarles a los lectores que el área de influencia de Cutuco era todo el país, puesto que Acajutla no existía sino hasta 1960 y completó su construcción en 1975. Por último, considerando que la zona oriental del país no tiene grandes industrias con vocación exportadora y tampoco grandes centros de consumo con vocación de importación de bienes, el área de influencia del nuevo puerto es prácticamente inexistente puesto que todo el comercio exterior del país es atendido desde Acajutla.

Muchos amigos y colegas me han contra argumentado que entonces qué pasó con el estudio que hicieron los japoneses para sustentar la importante inversión que ellos financiarían. Esa misma pregunta le hice a un profesor en España que me auguró hace ya 12 años que el puerto La Unión tendría problemas para arrancar. La respuesta que me dio el profesor fue bien dura en el sentido que argumentó que quien debió tener la certeza de que era una buena inversión era el gobierno de El Salvador y no los japoneses, porque al final quienes pagaríamos los créditos seriamos los salvadoreños, también dijo que en las condiciones de estos créditos se establece que un alto porcentaje del valor del proyecto debe ser adjudicado mediante contratos de competencia a empresas de origen japonés, lo cual así sucedió.

Sin embargo es muy probable que la cooperación japonesa haya identificado esas debilidades también y haya sugerido a los últimos 4-5 gobiernos que emprendieran acciones tendientes a revertirlas y también creo que probablemente nuestros funcionarios no tuvieron la visión o capacidad de identificarlas oportunamente como realidades que afectarían la concesión del puerto.

Al final la experiencia ha demostrado que nunca es malo invertir en infraestructura productiva y tenemos la única con la capacidad de atender buques portacontenedores de una manera eficiente, pero sin operar. La concesión de esa obra no es nada fácil considerando la problemática planteada, pero hay alternativas de solución que abordaré en un artículo posterior.