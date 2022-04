Como una cirugía estética que termina en desastre. Como la caída estrepitosa de un disfraz impecable en el que se ha gastado muchísimo dinero. Como el hallazgo de un cadáver putrefacto al que se ha tenido guardado cuidadosamente dentro del clóset. ¿De qué manera describir el baldazo de agua fría que recibió el poderoso órgano propagandístico del gobierno el sábado 26 de marzo, cuando las pandillas demostraron –¡en solo 24 horas!–, con la muerte cruel e indiscriminada de 62 salvadoreños, que el famoso "éxito" oficial contra la delincuencia siempre fue, en realidad, un macabro engaño?

Para la noche de ese sábado, lo único que quedó cristalinamente claro es que el tan celebrado "Plan Control Territorial", en cuya promoción se han gastado millones de dólares del erario público, no solo estaba lejos de merecer semejante publicidad sino que en la práctica no controlaba absolutamente nada. Los delincuentes ordenaron que en un solo día más de 60 personas, en 43 municipios diferentes, pagaran con su vida la "notificación" que deseaban enviar a las autoridades. El mensaje era una demostración de fuerza para evidenciar que el gobierno de Bukele no tiene la última palabra en materia de seguridad pública. ¡Y vaya que las pandillas lo evidenciaron!

Como no podía ser de otra manera, esa mezcla de improvisación y propaganda que inunda el ADN de la actual administración volvió a ganarle la partida a la seriedad estratégica y la planificación verdadera. Aparte de echar la culpa de aquella oleada de crímenes –la peor, por cierto, en lo que va del siglo XXI– a esa entelequia que suele denominar "oposición", la narrativa oficialista se lanzó a la yugular del populismo enviando a la Asamblea Legislativa la exigencia de un régimen de excepción, orden que fue obedecida a rajatabla por los diputados cian en una jornada discursiva plagada de estupidez, demagogia y mal gusto.

Producto de todo lo anterior, los salvadoreños llevamos más de una semana con al menos cuatro garantías constitucionales suspendidas. Y como los delitos no pararon en seco, el Ejecutivo mandó a aprobar nuevas reformas legales para aumentar las penas, rearmar a los cuerpos de seguridad y apuntalar las medidas de represión, entre las que ahora se incluyen los arrestos masivos con su consecuente dosis de arbitrariedad. Para mejor "condimento", Bukele y sus funcionarios han lanzado amenazas con ventilador, despotricando contra todo ser viviente que ose poner en duda la efectividad de sus decisiones en seguridad antes o después del 26 de marzo.

Pero el sol radiante no se puede tapar con un dedo esquelético. Si las pandillas únicamente necesitaron 24 horas para aumentar los asesinatos a niveles nunca vistos desde el año 2000, y hoy resulta que hasta se necesita un régimen de excepción para combatirlas, ¿por qué se nos dijo durante 33 largos meses –de junio de 2019 a marzo de 2022– que los planes de seguridad del gobierno estaban desarticulando a las estructuras del crimen organizado? Porque si esas estructuras en verdad hubieran sido tocadas durante ese tiempo, de ningún modo su operatividad habría posibilitado el alza de homicidios que se registró el pasado 26 de marzo.

La propaganda oficial simplemente no concuerda con la realidad. Los delincuentes han vuelto a demostrar su poder letal y la administración Bukele ha vuelto a exhibir su incapacidad para hacer lo que debe.