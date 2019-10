¿Qué X$%& esperan, diputados?

Ping, ping ping, millones de pings, con la vergonzosa foto made in El Salvador. ¿Y así, aunque los gringos nos hallan rebajado el travel warning, quién va a querer venir?

Enterrado en plástico está todo El Salvador. El sábado pasado, en bici entre El Zonte y Tamanique, glorioso amanecer con destellos de verano gracias al sol después de la tormenta, y al verde que te quiero verde de nuestra campiña en época de Elber. Pero Monet no hubiese pintado ese cuadro por la invasión de plástico que te quiero eliminar.

El mundo entero te quiere eliminar. Ya escucharon a la cipota sueca, apellido Thumberg, "prima de los Echenberg y los Valenberg", interrumpe la lorita Pepita, con pepitas de perversa.

Pues la sueca dejó erupcionar su frustración hacia las naciones participando en la cumbre de acción climática de la ONU. En pocas palabras, les dijo: ¿Por qué X$%& no han hecho nada por el medio ambiente? Ping, ping, ping, hizo su discurso encachimbado, en los teléfonos de sus 2.5 millones de seguidores, solo en planeta Zuckerberg (¿otro primo?).

La pluma de Calín deja erupcionar su frustración hacia lo superficial del discurso del Golondrino Mayor a las Naciones Unidas. Ubíquese, señor presidente.

Desperdició una oportunidad para afianzar apoyo internacional, para que la próxima turista se tome la misma foto, pero rodeada de conchas, no de plástico; para que el artista se inspire camino a Tamanique; para ¡salvar a Chamba!

Pues más grave que moleste nuestra vista, arruine nuestras fotos, y ahuyente turistas y artistas, el plástico mata a nuestras aves y peces. Otra foto que no me puedo sacar de la mente es la de las agallas de un dorado, recién pescado, taqueadas de tapitas, y su estómago de una bolsa. Hay dorado plastificado, amor, ¿va querer? ¡No!

¿Vieron la foto del lago de Suchitlán que publicó LPG? Masa de plástico, también flotando en Güija, Coatepeque, Ilopango, en nuestros 360 ríos, y en nuestro mar, tan azul, tan dormido, tan contaminado.

Noble la ciudadanía que organiza frecuentes jornadas de limpieza, siembra de chiriviscos y liberación de tortugas, pero ¡se necesita mucho más! "Salven las loras", suplica la Pepita, una de tan solo 500 loras que aún vuelan en nuestros contaminados cielos (hace 10 años volaban 2,500). Agradecé que te doy techo y comida Pepa, que allá afuera te pelás.

Se necesita un task forcé, al estilo Parque Cuscatlán: el MARN, la Comisión de Medio Ambiente, el MINEC, el MITUR, la empresa privada, alcaldías, ciudadanía, y un presidente que exponga con sustento, no regañe al mundo por no usar Twitter como él.

Se necesita la mayoría de los diputados para que prohíban el plástico de un solo uso en el territorio nacional.

No a tus bolsas plásticas Selectos (con pintarlas de verde no nos das paja); no a platos y vasos, no a pajillas y removedores; no al polietileno, a los pañales, al PET, a los sachet; no a tapizar la calle al puerto de publicidad impresa en plástico.

¿Qué esperan, diputados? Prohibido el plástico están ordenando sus homólogos en el mundo entero. Para no ir muy lejos, este año, a los ticos se les unieron los canaleros (julio) y los chapines (septiembre).

El task forcé Salvemos a Chamba comienza en nuestra casa. La próxima vez que vaya al Selectos, ¡lleve su bolsa! Compre productos en vidrio; a sus hijos, predíqueles con el ejemplo; use pañales de tela; tome agua de su botella de acero; no más piñatas con plástico de Dollar City.

Dicen que en 2050 -en tan solo 30 años– si no hacemos nada por el medio ambiente, habrá más plástico que pescados en el mar. Como sin cebichito no nos podemos quedar, es hora de actuar, entrando en modo amigable con nuestra Pacha Mama, y presionando -al estilo Greta Thumberg: ¿qué X$%& esperan, diputados?

Hay cebiche fresco, amor, ¿va querer? ¡Sí!