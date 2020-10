Que alguien me explique...

En la vorágine de sucesos que nos presenta la realidad, hay muchas cosas que no comprendo y solicito que los entendidos hagan brillar la luz que me libere de las cavernas de mi desconocimiento. Evidentemente, nuestra patria se enfrenta a tremendos desafíos desde hace unos años, llegando a maximizar y mediatizar con el azote del covid-19.

Las cosas que no comprendo son: 1) ¿Dónde están las computadoras (o los fondos) que se presupuestaron para dar una Lempita a cada niño escolar? 2) ¿Dónde están las motocicletas Harley Davidson compradas para la Policía de Tránsito? 3) ¿Qué pasó con el oneroso contrato y costos subsiguientes del Mercado Cuscatlán? 4) ¿Es delito el manipular y cambiar los Símbolos Patrios por parte de un funcionario? 5) ¿Es delito o no tomar acciones de desacato a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia? 6) ¿Insultar y acusar de cohecho a los magistrados de la CSJ y sus Salas puede ser sujeto del delito de difamación y ataques a la honorabilidad de la persona? 7) ¿Son legales las órdenes giradas por medios sociales como los tuits, sin firma y sello del funcionario que genera la orden? 8) ¿Es una extorsión retener los salarios de los empleados de gobierno? 9) ¿Es un delito girar órdenes que impliquen violación a las leyes de la República, como el respeto a la independencia de los Órganos del Estado al ordenar al ejército y la PNC apoyo al tomarse la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación de un préstamo? 10) ¿Es o no un delito la no presentación de declaraciones a Probidad de la CSJ de los funcionarios? 11) ¿Por qué se oponen a rendir cuentas del CIFCO al transformarlo en el Hospital El Salvador? 12) ¿Por qué el día de la conmemoración del asesinato de nuestro Héroe Nacional Capitán General Gerardo Barrios, el sábado 29 de agosto de 2020, no había una sola Bandera Nacional adornando al Palacio Nacional y sin embargo afuera de CIFCO había una enorme cantidad de ellas? 13) La anarquía total cuando los responsables ejecutores del Ministerio Público se niegan y se resisten a cumplir con sus obligaciones: cierre de los archivos militares de hace varias décadas; la negativa a presentar personas requeridas por la Asamblea Legislativa cuando la ley lo indica? 14) Un nombramiento como ministro o viceministro no otorga fuero más que en las acciones de su cargo, no es una capa protectora que oculta o barre los hechos anteriores.

¿Qué deseamos ver los ciudadanos? A un Ministerio Público ceñido estrictamente al cumplimiento de las obligaciones de su cargo tal será el señor fiscal general de la República (artículo 193, numerales 2º y 6º de la Constitución); los ministros de Defensa y Seguridad. A los diputados de la Asamblea Legislativa, los numerales 20 y 39 Constitución, tomen las acciones necesarias para enjuiciar a los funcionarios infractores, sean quienes sean. No importan los riesgos. ¡La historia les espera!