Que alguien muera en un penal no es un margen de error

Incluso para una sociedad históricamente violenta y acostumbrada a relaciones verticales en la mayoría de órdenes de la convivencia, la normalización de lo que ocurre en el segundo mes del régimen de excepción es impactante.

El fallecimiento en condiciones no esclarecidas de una decena de detenidos, algunos de ellos a consecuencia de golpes y al menos uno por falta de tratamiento médico, no es mencionado ni siquiera como un accidente por el gobierno, que pasa de largo el drama que se escribe en casos puntuales para continuar con su narrativa de cifras babilónicas y su hilera de alias.

El soliloquio del gabinete de Seguridad le permite al régimen evadir responsabilidades, deshumanizar la función del Estado para mantener el planteamiento maniqueo y guerrerista así como desarrollar una historia que ya no es de inteligencia policial ni de ciencia forense sino meramente de propaganda. Dicho de otro modo, el gobierno ya se desentendió de investigar la ola homicida de fines de marzo y se dedica a controlar el territorio deteniendo a cualquier persona que caiga en la difusa categoría de sospechoso.

Al no investigar los crímenes en cuestión, se ahorra los eventuales fracasos de montar casos contra autores materiales o intelectuales que después puedan caerse por falta de fuerza probatoria o cualquiera otra de las taras características de la acción del ministerio público; al librar una "guerra" contra un bando que no cuenta con voceros ni representantes, la victoria está al alcance de la mano. Al régimen le bastará con declararla el día que le venga en gana.

A más conciencia de esta situación, más comprensión de lo que desde tribunas como esta se ha identificado como el desmantelamiento del orden constitucional y la destrucción de la democracia. En el ideario colectivo, esa discusión, esas cuitas y la virulencia del gobierno y sus lebreles al perseguir a sus críticos y detractores pertenece sólo al campo de la contienda electoral, es cosa de partidos políticos, de esa gente que sale en los medios "defendiendo o atacando al presidente".

Quienes ya no piensan así, quienes despertaron a la dimensión cotidiana de ese perjuicio a la convivencia y al Estado de derecho son algunas de las personas detenidas y los familiares de todas ellas, que padecen en carne propia a un régimen que ha hecho de los derechos humanos y de las garantías y libertades constitucionales una concesión, un favor y consideración.

De modo irremediable, por afectación directa o indirecta, más y más ciudadanos comprenderán lo equivocado del camino emprendido por el gobierno en reacción a la agresión terrorista de ese fin de semana. La mutación de la convicción represiva inicial en una operación de intimidación social que ha permitido abusos de inspiración política e injusticias derivadas de la misma convivencia en barrios y comunidades no ha terminado; todavía puede convertirse en algo peor.

¿Qué puede ser peor? La naturalización de los vejámenes, del margen de error que cuesta vidas, que trastorna familias, que expone a su suerte a personas que, hayan o no cometido delito, pertenezcan o no a un grupo proscrito, no están privadas de ninguno de sus derechos humanos fundamentales ni siquiera vencidos en juicio, mucho menos detenidos por semanas o meses mientras el ministerio público descifra de qué acusarlos.