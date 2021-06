El calvario, dice el diccionario, es un "camino señalado con catorce cruces o con representaciones de los pasos de la Pasión de Jesucristo" que lo llevan a la cruz y a la muerte, una cruz y una muerte que para los cristianos tiene un significado vinculado a la injusticia, al sufrimiento, a la agonía, a la muerte, para dar paso a la resurrección, que significa amor, vida, alegría y servicio. Lamentablemente el término ¡qué calvario! lo aplico a las decenas de familias que siguen llegando a Chalchuapa con la esperanza de encontrar los restos de sus desaparecidos.

No soy residente de Chalchuapa, ese lugar del "río de jadeítas". Ese municipio tiene el título de "ciudad" desde febrero de 1878, tiene una extensión de 165 km², está organizado en 20 cantones y, según las estimaciones poblacionales de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), tiene 87,400 habitantes. La ciudad de Chalchuapa es famosa por el parque arqueológico que tiene, pocos ignoran lo que simbolizan las ruinas de Tazumal en esa ciudad y en nuestro país. También tiene una iglesia que es patrimonio nacional, la iglesia de Santiago Apóstol, construida a finales del siglo XVII y reconstruida en época del expresidente Armando Calderón Sol. Y entre mucho más, está la famosa yuca con chicharrón.

Y ahora, tal como el alcalde lo expresó, el nombre Chalchuapa se asocia con muerte. Con las decenas de muertos que se pueden encontrar en las fosas y con la romería de los familiares de cientos de desaparecidos cuyas demandas han sido ignoradas por las autoridades, cualquier residente tiene temor, cualquier vecino tienen temor y potenciales visitantes y los turistas seguramente se abstienen de hacer planes de visita a la zona. Todos estamos a la espera de información de las autoridades y ojalá que no caigan en la usual declaración de reserva. Y en este trágico suceso, muchos hemos conocido la trayectoria profesional y el perfil personal del especialista en arqueología forense Israel Ticas. Familiares de desaparecidos y lectores que hemos conocido de cerca casos de desaparecidos agradecemos esa sensibilidad.

Sí, hay que agradecerle al especialista Israel Ticas, aunque no lo conozcamos. Según se conoce, no ignora a las personas que llegan a Chalchuapa con la esperanza de tener información sobre sus seres queridos. Seguro que no puede más que escucharles, seguro que no puede hacer más que verles a los ojos y sentir el dolor profundo que acarrean y seguro que, con los pocos minutos que les dedica, les genera una chispa de esperanza de que el Estado, representado en su persona, algún día les resolverá la incertidumbre en la que viven. Sí, es el Estado el responsable de responderles a través de las instituciones de la administración pública creadas y financiadas para eso. Pero, como se dice, muchos denunciaron, llamaron, volvieron a llamar y nunca han tenido respuesta. ¡Qué doloroso!

Doloroso porque he conocido casos de familias que han vivido la desaparición de un familiar. Si son madres o padres, viven el resto de su vida buscando al hijo o a la hija. La búsqueda se la llevan hasta la muerte. Si son hijos o hijas, el resto de su vida les queda el trauma psicológico y afectivo de la desaparición repentina. Ellos, especialmente si son menores, callan y viven el dolor de la madre, el padre o los abuelos; pueden llegar a adultos sin procesar la vivencia. ¿Cuántas personas están viviendo este calvario?