Que con el tiempo nos volvamos mejores personas

Francisco de Quevedo en una de sus obras se refiere al tiempo como ––...sí, ese "que ni vuelve ni tropieza"...–– Es el final de un nuevo año y probablemente es el comienzo de una nueva era. Es momento de reflexionar cuál es la aspiración que cada uno tiene acerca del nuevo futuro que tenemos por delante.

Vivimos tiempos en donde la mentira supera a la verdad, invadidos de historias y noticias falsas, de verdades a medias, del derrumbe del statu quo, de paladines que dicen ser dueños de la verdad absoluta, de apariencias engañosas y de una tergiversación acerca de la belleza física y la práctica dogmática del edadismo. Si bien la pandemia cambió bastante el esquema de pensamiento, de las necesidades y la forma de vida, aún nos hace falta cambiar para ser mejores. Se han señalado 50 brechas del conocimiento en el mundo moderno, las cuales establecen un punto de partida para que cada uno se convierta en mejor persona y contribuya con ello a transformar el planeta para vivir en un mundo mejor.

Inicia por evitar juzgar a los demás por su personalidad o carácter, responsabilizarnos de nuestros fracasos y reconocer los éxitos junto a otros, dejar de formar grupos favoreciendo a los miembros de ese grupo, adoptar ideas, modas y creencias que sean beneficiosas para todos; tomar decisiones racionales, evitando la conformidad; ver en cada persona un rasgo positivo y esa impresión positiva se extenderá a sus otros rasgos, asentar mejores posiciones morales que se deban a un resultado positivo, evitar creer que hay más gente de acuerdo con nosotros de lo que realmente lo están, socializar el conocimiento, no sobreestimar la atención que la gente presta a nuestro comportamiento y apariencia, dejar de emitir juicios basados en ejemplos inmediatos que nos vienen a la mente, ser empáticos con la víctima y así culparemos menos, evitar pensar que los demás son irracionales, desinformados o parciales; observar que otras personas no tienen un sesgo egocéntrico mayor del que realmente tienen en sus intenciones, acrecentar el conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, considerar tanto la primera información recibida, como la posterior, para tomar mejores decisiones; confiar en los sistemas automatizados, "sin confiar" demasiado en la corrección automática de las decisiones realmente correctas; guardar información y conseguir otra por medio de internet, dejar de lado la tendencia a encontrar y recordar información que confirme nuestras percepciones, refutar pruebas sin el efecto injustificado de confirmar nuestras creencias, evitar creer que los demás están más afectados por el consumo de los medios de comunicación que nosotros mismos, evitar que las creencias colectivas adquieran mayor verosimilitud a través de la repetición pública, dejar de idealizar el pasado y a ver el futuro de forma negativa, alejar el preferir que las cosas sigan igual, eliminar pensar que las posibilidades futuras se ven afectadas por los acontecimientos pasados, procurar reducir el riesgo en general buscando otra opción, validar diferentes conclusiones de la misma información dependiendo de cómo se presente, entender las opiniones de las figuras de autoridad y ser críticos de ellos con mayor frecuencia, dejar de centrarnos en las cosas que han sobrevivido a un proceso y a pasar por alto las que han fracasado, dar importancia proporcional, tanto a las cuestiones triviales, como a las más complejas; evitar sobrestimar los resultados negativos así como los resultados positivos; y finalmente, dejar de creer que los demás están sesgados y nosotros no.