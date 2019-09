¿Qué debo hacer yo por Jesús?

El Papa Francisco en una de sus homilías alertó contra la fe "interesada" que algunos tienen e invitó a pensar "lo que Dios ha hecho en la propia vida y devolver el amor recibido".

El Evangelio narra lo que sucede después de que Jesús efectúa la multiplicación de los panes y los peces: una gran multitud de personas seguía a Jesús, pero lo buscaban no solo para escucharlo sino por intereses. Buscaban un beneficio personal: porque les había dado de comer en abundancia, la curación de alguna enfermedad. "Vosotros me buscáis no porque habéis visto los signos, sino porque habéis comido de estos panes y os habéis saciado", dijo Jesús.

Buscaban a Jesús porque su palabra llegaba al corazón pero también por una fe un poco interesada. Jesús los invita a buscar el alimento que no perece, porque la Palabra de Dios es el amor de Dios. San Esteban, quien seguía a Jesús sin analizar las consecuencias -esto me conviene, esto no me conviene–, no era un interesado. Amaba. Y seguía a Jesús, seguro. Y así terminó: le entregó su vida al Señor:

Le han tejido la trampa de la calumnia, le han hecho entrar en lo que fue su patíbulo y al final lo han lapidado, pero él no cesó de dar testimonio de Jesús, alabándolo.

Debemos pensar con qué actitud vivimos: si con la de San Esteban o la de los intereses personales. Y encontraremos muchas cosas grandes que Jesús nos ha dado gratuitamente, porque nos ama a cada uno de nosotros, como un padre bueno que cuida de sus hijos.

Y una vez que yo vea las cosas que Jesús ha hecho por mí, me haré la segunda pregunta: ¿yo qué debo hacer por Jesús? Y así, con la respuesta a estas dos preguntas, quizás logremos purificarnos de toda fe interesada y demostrarle a Jesús que en verdad lo amamos sobre todas las cosas.

Cuando veo todo lo que Jesús me ha dado, la generosidad del corazón nos hace decir: ¡Sí Señor, te doy todo! Y no me equivocaré más en tales cosas, con estos pecados, lucharé, con tu ayuda, para cambiar de vida en esto, en esto y en esto. Es el camino de la conversión por amor: Tú me has dado tanto amor, también yo quiero darte todo mi amor.

Esta es un buena forma para saber cómo seguimos a Jesús: ¿por interés egoísta o porque lo amamos y queremos escuchar su palabra que salva y enamora?

Refresquemos la memoria, hagámonos valientemente las dos preguntas. ¿Qué ha hecho Jesús por mí, en mi vida, por amor? Él ha hecho mucho por mí. Todo lo que soy y todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado.

Y viendo esto, ¿qué debo hacer yo, por Jesús, cómo debo responder a este amor tan grande de Dios por mí? Y así seremos capaces de purificar nuestra vida de todo interés egoísta.

Que el Señor nos ayude en este camino, que debemos andar de la mano de Su Madre, que es también Nuestra Madre, la santísima Virgen María. Acudamos a Ella como niños pequeños que no saben hacer nada bien sin la ayuda de su madre y nos ayudará.