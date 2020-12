Que el presupuesto se discuta técnicamente y sin crispaciones

Nuevo pulso político, esta vez alrededor de la aprobación del presupuesto general. El Gobierno ha presentado su propuesta y la Asamblea Legislativa, en la cual los opositores son mayoría, ha reaccionado con observaciones. No es nada que no hayamos visto antes en la historia del desarrollo democrático salvadoreño.

De la propuesta gubernamental destacan la pretensión de más deuda y de llevar el aumento de la inversión en burocracia 200 millones de dólares arriba de donde la llevó el segundo gobierno del FMLN; de las contrapropuestas de las fuerzas políticas que dominan el parlamento se resume que hay una preocupación por los compromisos a mediano plazo adquiridos por el Estado y renuencia a aprobar lo que se considera gastos innecesarios en la Fuerza Armada o en publicidad así como la exigencia de revisar la pensión mínima.

El presupuesto lleva en su adn los énfasis que la administración de turno quiere poner en la política pública; es por ende un instrumento de naturaleza política y su discusión también es política. El sistema democrático fue diseñado precisamente para que en temas transversales como este, la visión del Ejecutivo sea sometida al contrapeso del parlamento. Los diputados no sólo tienen la opción de aprobarlo sin hacer preguntas o de oponérsele sin leerlo, las dos actitudes censurables, sino la de revisar detenidamente el proyecto anual del gobierno, cuestionar sus fuentes de financiamiento, la prioridad de algunas inversiones así como la posibilidad de que tareas urgentes se estén quedando en el tintero.

Es pues una discusión en la que no sólo dos poderes ejercen sus roles de modo funcional sino sobre todo en la que los partidos políticos traducen su representatividad en legítimo debate sobre la cosa pública a partir de la iniciativa de una fuerza mayoritaria que no sólo debe exhibir convicción programática sino conocimiento técnico. Y por eso mismo es un estira y encoge en el que los pasionismos deben quedar en un segundo plano, en el que ministros y legisladores involucrados deben sacrificar los tentadores exabruptos de cara a la audiencia por el menos histriónico intercambio de argumentos.

Se trata pues política en su estado puro y duro: es imposible que una visión se imponga al cien por ciento sobre otra, el producto final llevará inevitablemente adscritas algunas ideas no contempladas originalmente en la propuesta del Ejecutivo. En eso no habrá hoy como no lo hubo antes ni un drama ni un chantaje ni una derrota para nadie, es el principio de gobernanza operando incluso de modo superficial.

Difícilmente los actores políticos podrán discrepar sobre la relevancia de fortalecer la inversión en salud; tras un año complejo, que ha puesto en jaque incluso la seguridad alimentaria y el sostenimiento macroeconómico, el área de convergencia entre los sectores nacionales es enorme. Eso garantizaría que se celebren los puntos en común antes que gastarse energías en las diferencias, pero en el clima ya electoral, el peligro de que Bukele convierta este aspecto de los procedimientos regulares en una nueva línea de choque y crispación es alto.

Aunque no haya razones para esperar un cambio en sus hábitos, quizá al menos en esta oportunidad el presidente de la República controle sus apetitos reaccionarios y no estrese sin necesidad nuestro sistema democrático.