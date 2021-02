Nuestra democracia es joven y frágil. De nosotros depende su desarrollo, su fortalecimiento y su consolidación. Esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo y, sobre todo, claridad del papel y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en ella y conocimiento del marco institucional comprometido con el ejercicio de los derechos políticos de todo ciudadano.

Hay que ejercer el derecho como condición fundamental. No hay que dejar que otros decidan por uno, no hay que entregar a otros la libertad ni la responsabilidad de elegir de manera libre, directa, igualitaria y secreta a quienes nos representan. No asistir a las urnas es dejarle al vecino mi libertad y endosarle mi responsabilidad. Excusas para no asistir a cumplir con la responsabilidad y el deber se inventan y son múltiples. Al no asistir a ejercer el deber ciudadano, no hay derecho para lamentarse ni quejarse. No asistir a ejercer el deber significa "a mí no me importa quién gobierne", "a mí no me importa quién me representa", "a mí me puede representar cualquiera". Esto refleja poca estima personal.

Indispensable investigar los antecedentes de los candidatos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué relaciones personales y familiares tienen y han tenido? ¿Tienen formación profesional? ¿Saben comunicarse? ¿Escuchan, escriben y hablan con propiedad? ¿Responden lo que les preguntan? ¿Demuestran que están informados? ¿Tienen autocontrol y buenos modales? Los candidatos salen de los partidos políticos. Se supone que hay competencia y que la elección es democrática y transparente. Cada partido pone el menú de nombres y rostros. Ese menú, hay que investigarlo. No se puede votar a ciegas para que el voto valga.

Investigue cuántos diputados corresponden al departamento en el que reside. Si usted vive en Cabañas, San Vicente, Morazán, Chalatenango, Cuscatlán o La Unión, tiene derecho a marcar por 3 candidatos. Si usted vive en Ahuachapán o La Paz, son 4. Los usulutecos tienen para 5. Los de Sonsonate y San Miguel tienen 6 cada uno y los de Santa Ana tienen 7.

La Libertad tiene 10 y San Salvador tiene 24. Tienen más porque la población se concentra aquí. Si a los que residen en estos departamentos, que tienen mayor nivel de escolaridad y oportunidades, les importa a quién le endosan la representación, seguramente se tomarán el tiempo necesario para investigar quién es quién. Hay nuevos rostros de partidos que no tienen representación en la Asamblea Legislativa. Investíguelos, evalúelos, compárelos, deles seguimiento. No se necesita mucho tiempo para hacerlo y estar informado.

Seleccione el partido de su simpatía o el que menos le disgusta. Los partidos políticos son instituciones que aseguran el pluralismo político. Nos guste o no, ellos tienen la representación del pueblo dentro del gobierno. El Tribunal Supremo Electoral tiene inscritos 10 partidos políticos, los ciudadanos tenemos dónde escoger. Tenemos libertad de elegir al de nuestra simpatía o al que menos disgusta.

Para que su voto cuente en la elección de diputados, decida por UN partido político y para que su voto cuente NO vote por bandera. Con esto pierde libertad, con esto legitima lo que el partido decide y peor, lo que el presidente quiere. Hay que darse la tarea de buscar a los candidatos en redes sociales y páginas web. Para que el voto cuente, hay que elegir por rostro a dos. Con esto es suficiente. Con esto, su voto pesa.