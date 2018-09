¿Qué empieza a fallar en las campañas políticas?

Indistintamente de cómo se están moviendo las preferencias del electorado para 2019 y de cómo son percibidas en este preciso momento las diferentes "fórmulas presidenciales", desde mi óptica –sin tener injerencia alguna en el campo de las comunicaciones de ningún instituto político, y sin otro interés que no sea el patriótico–, la comunicación empezó a fallar en la actual campaña, porque se nota que el criterio dominante aplicado proviene de malos asesores, sin faltar los politólogos internacionales, que se mueven en el escenario político de varios países en tiempos de campaña; viajan a conquistar esas "tierras electorales" con "espejitos" bajo el brazo, vendiéndolos al mejor postor... ¡y caros!

Las campañas electorales en manos equivocadas estarán, con toda seguridad, mal planificadas, y desperdiciarán muchos recursos con efectos perjudiciales. Actualmente es necesario emplear, además de la publicidad tradicional, una comunicación integral diferenciada, adaptada a cada segmento del electorado, con el debido equilibrio de los ejes racional y emocional, como el que se usa para cualquier producto estrella del mercado.

¿Qué empieza a fallar en la estrategia de comunicación de los principales partidos? Que no se están comunicando bien. Que unos partidos más que otros, manejan pésimas relaciones con la prensa, subestiman a los medios y no van a las entrevistas con la debida preparación, con información económica, social y política básica, con contenido relevante para la población; para colmo, los partidos políticos han perdido su atractivo para que los medios sean quienes los busquen insistentemente. Les faltan buenos voceros, carecen de cajas de resonancia, deficiente trabajo en "redes sociales". Hasta ahora, la comunicación es mala y en términos generales, los candidatos no están conectando con sus diferentes públicos como deberían.

Ante el aparente silencio del partido de las "nuevas ideas", contrasta el mal discurso de los demás partidos, que no están hablando de lo que a los salvadoreños verdaderamente les interesa para resolver sus problemas. Desaprovechan, cada día que pasa, muchas oportunidades, tanto de fortalecerse y ganar adeptos, como para debilitar el voto contrario. Han perdido la visión del MERCADEO POLÍTICO: se trata de traducir la propuesta en discurso y el discurso en imagen. Darle al mensaje un formato relevante, original y de impacto, recurriendo a las apelaciones emocionales y racionales, capaces de orientar la voluntad del votante a favor del candidato/partido.

La propaganda política exige un estilo directo y personalizado, dinámico, capaz de simplificar las argumentaciones y de hacerlas llegar al electorado de una manera atractiva y entendible. La imagen es la forma más segura de transmitir una idea. "Así como el corazón de la campaña es el candidato, el corazón del candidato es su imagen". Y la imagen es el conjunto de percepciones que generan no solo los aspectos visibles de la persona del candidato, sino también sus actitudes, estilo de comunicación e ideas, si es que intenta conseguir los poderes de influencia en esas voluntades libres y cambiantes. La libertad y soberanía política del pueblo lo hacen menos permeable a la propaganda. El votante se hace más exigente y más desconfiado e inasequible.

El marketing político tiene unas características muy singulares, sujetas a decisiones complicadas y condiciones especiales. La política como producto, depende de muchísimos tópicos conceptuales y profundos hábitos emotivos. Existen otros factores, como la evolución política, económica y social, y su tratamiento en los medios, que siempre provocan o acentúan tendencias hacia el cambio del mapa político, razón por la cual, la investigación política no se limita a información sobre la situación del mercado electoral –sondeos de intención de voto–, sino también sobre la aceptación "del producto" –candidatos–, las características del consumidor –cliente electoral– y la investigación de los hábitos de los distintos grupos electorales, teniendo siempre presente que una campaña electoral debe ser más política que publicitaria y que el equipo base de campaña debe ser compacto, con poder de decisión e integrado por profesionales en ese campo.