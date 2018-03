¿Qué es el Consejo de Juventud de la embajada de EUA?

Lee también

Por otra parte, crear un consejo liderado por jóvenes de las tres ciudades más grandes de El Salvador requiere procesos democráticos internos para la elección de su junta directiva. Aprovechando que en Censura Cero tenemos como principal objetivo innovar la forma de participación ciudadana a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creamos un proceso de elecciones internas basadas en la tecnodemocracia. Este proceso de postulaciones y votaciones permitió que cualquier miembro del consejo podía postularse a los cargos que creyeran pertinentes a través de distintas plataformas en internet. El primer paso fue que cada postulante a las distintas posiciones crease un video de no más de 2 minutos de duración en la plataforma VIMEO. Posteriormente, cada miembro del consejo realizó votaciones a través de la aplicación Google Docs. Esto permitió un proceso de elección de representantes transparente y eficiente.Con motivo del debate que ha causado el consejo y su rol, me gustaría aclarar los tres propósitos por los cuales fue creado el Consejo Juvenil. Primero, brindar consejo a la embajadora y otros diplomáticos de la embajada sobre asuntos que le son importantes a la juventud salvadoreña. Segundo, organizar actividades para abordar temas prioritarios en la agenda bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, así como diseñar e implementar actividades enfocadas en el fortalecimiento y desarrollo comunitario. Tercero, potencializar y desarrollar la próxima generación de líderes salvadoreños.Vale aclarar que dentro del consejo existen representación de la juventud de ARENA y el FMLN, así como jóvenes que no son miembros de ningún partido político y que son apasionados por temas de medio ambiente, derechos de los migrantes, igualdad de género y derecho de las personas LGBTI. Por consiguiente, invitamos a todas las personas interesadas en conocer más del Consejo Juvenil que nos sigan en nuestras redes sociales como Consejo Juvenil de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, en Facebook y Twitter. Además, quienes estén interesados en conocer a cada uno de los 17 jóvenes que están dispuestos a cambiar El Salvador y que conforman el consejo, pueden escribirnos y será un placer agendar acercamiento e intercambio de ideas.