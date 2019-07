Qué es y qué no es el Colegio Médico

El Colegio Médico de El Salvador es antes que nada una institución que nació como un escudo de los médicos salvadoreños ante los embates de las fuerzas externas que pretendían manejar a su antojo político y social a un gremio eminentemente humanístico, de proyección social, nacido libre y con todo el derecho de conformar una asociación que respalde sus acciones gremiales y también vele por la superación profesional con la calidad científica y ética para el buen ejercicio de la medicina.

Ese origen esencialmente gremial puede haberse desnaturalizado en algún momento de los 75 años de existencia. Nuestros detractores fomentaron la desunión que ha impedido que tengamos una ley de colegiación única que nos permitiría fortalecernos para influir de la manera más noble y científica, en la conducción de los programas nacionales de salud, en el trato profesional adecuado, en los honorarios recibidos por nuestros servicios, en liderar los currículos de las facultades de Medicina de las diversas universidades para elevar el nivel de la formación académica, en ser el ente –por medio de sus sociedades filiales de especialistas– que acredite la calidad de los colegas que cuidarán de la salud de nuestra población. El público debe comprender el porqué al médico se le cancelan honorarios y no se le pagan salarios, ni se le compran sus servicios.

El Colegio Médico por tanto vela por la calidad científica de sus asociados para lo que ofrece continuamente actividades científicas y de refrescamiento de las especialidades a las nuevas generaciones y vela también por el bienestar de sus asociados con prestaciones como seguro de salud, seguro de vida, proporcionando sitios de esparcimiento familiar como la piscina y salones para efectuar reuniones y celebraciones familiares. Presta servicios de asesoría jurídica y defensa gremial ante demandas usualmente venales y con intenciones de lucro que personas instigadoras hacen en nombre de pacientes o familiares de los mismos.

Nuestro Colegio Médico no es un club social como algunos profesionales lo catalogan por su falta de conocimiento y criterio. No es un lugar de tertulia de colegas que se reúnan a hablar de las veleidades del mundo en un afán de distraerse del diario quehacer. No es un lugar donde se conspira para manejar al sistema de salud.

¿Qué debiera ser el Colegio Médico de El Salvador?

Nuestro colegio debiera, en primer lugar, aglutinar a todo profesional reconocido como Doctor en Medicina en la República de El Salvador, demostrando sus capacidades profesionales por medio de evaluaciones que haría junto con las facultades de Medicina reconocidas en nuestro país. Ser el rector para la acreditación de especialidades y sub especialidades. Incidir en los pensum de las universidades para elevar el nivel de capacidad clínico-práctico de quien cuide la salud del pueblo salvadoreño.

Si tenemos en cuenta el número de graduados que actualmente tiene nuestro país, unidos seríamos esa fuerza poderosa y equilibrante que en la calidad de la atención médica necesitan nuestros pacientes. Colegas, unámonos.