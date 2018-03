¿Qué está haciendo El Salvador por rescatar la Isla Conejo?

Lee también

La Isla Conejo continúa siendo un tema de discusión, ya que no sabemos si realmente pertenece a El Salvador o a Honduras; sin embargo, a los salvadoreños siempre se nos enseñó en las clases de geografía que recibimos en la educación primaria que dicha isla se encuentra en el golfo de Fonseca y al igual que otras islas que pertenecen a El Salvador y que por consiguiente es parte de nuestra soberanía nacional, pero la situación se complica porque en la referida isla se encuentra izada la bandera de Honduras y custodiada por tropa hondureña, ya que al parecer Honduras también la está reclamando como suya.Ante tal situación El Salvador hace muchos años ha presentado el reclamo ante las instancias jurídicas internacionales, pero hasta la fecha no se sabe nada acerca de los avances de dicho litigio y da la impresión que a nuestro país no le interesa recuperar dicha isla, ya que se ha dejado a la deriva, lo cual es probable que no le den mucha importancia por el tamaño; sin embargo, es bien importante por la ubicación estratégica, y al paso que vamos no sería raro que Honduras se pudiera tomar todo nuestro pequeño territorio, que a lo mejor pudiera ser favorable para convertirnos en un solo país, ya que no tendría caso entrar en un conflicto bélico, porque tampoco contamos con un ejército que esté preparado para recuperar la soberanía nacional y sería absurdo armar un conflicto bélico que nos dejaría más pobres y un sacrificio de vidas humanas innecesario que al final sería estéril.Si no, hagamos memoria histórica de lo que sucedió en 1969 en la mal denominada “guerra del fútbol”, cuando el ejército salvadoreño entró a Honduras y se tomó Nueva Ocotepeque, pero al final la OEA obligó a El Salvador a retirar la tropa y lo más irónico es que al final salimos perdiendo territorio que le fue otorgado a Honduras por una deliberación injusta de La Haya, lo cual nos hizo más pequeños, ya que se nos había enseñado que la superficie territorial de nuestro país era de 21,000 km² y ahora resulta que son 20,000 km² y así poco a poco pudiéramos ir perdiendo más territorio, ya en esta época que vivimos no se trata de resolver este tipo de conflictos con métodos bélicos, ya que lo más civilizado es hacer uso del Derecho Internacional y para el caso tenemos que rodearnos de un buen equipo de juristas que tengan la capacidad para poder abordar dicha problemática.Por lo que ante tal situación nos preguntamos los salvadoreños: ¿Qué está haciendo la Comisión Preparatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores? Ya que a estas alturas necesitamos saber qué es lo que realmente está sucediendo y que nos digan de una vez por todas si la referida isla pertenece a El Salvador.Deseo aclarar que no es mi intención generar conflicto con el vecino país, ya que lo ideal sería integrarnos como un solo país incluyendo a Guatemala y de esa forma podríamos superar los problemas económicos y de seguridad a fin de que nuestros pueblos no tuvieran necesidad de emigrar y sufrir vejámenes.