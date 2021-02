¡Que gane la poesía en Quezalte!

Entre los partidos de oposición que han tratado de renovar cuadros para las elecciones de este año, el PDC destaca a mi juicio por la calidad de la gente que ha elegido. A varios de sus candidatos a la Asamblea Legislativa les he ido siguiendo y no tengo temor en admitir que conforman un equipo de gran nivel humano, moral e intelectual.

Marvin Portillo, Sulen Ayala, Héctor Menjívar, Jorge Tobar, José Roberto Ugarte y José Carlos Parada, por dar solo algunos nombres, lucen preparados, congruentes, articulados, firmes en sus principios y valores. Personalmente me gustaría que la mayoría de ellos —si no todos— ocuparan una curul en la Asamblea, urgida como está de personas con ideas claras y posiciones valientes. Liderados por Rodolfo Parker (que seguro será reelegido), no veo por dónde cualquiera de estos ciudadanos vendería su alma por un plato de lentejas. (Serían, para decirlo con deleite, excelentes reemplazos de las Milenas, Felissas, Gustavos y Arturos Simeones que han pululado en los ámbitos legislativos por décadas).

Pero en esta columna voy a concentrar mis particulares entusiasmos en una muy específica candidatura edilicia, precisamente del PDC: la del municipio de Quezaltepeque. ¿Por qué? Porque el aspirante, en este caso, es un poeta. Y de los buenos.

Otoniel Guevara es una de las voces más templadas de la poesía salvadoreña de posguerra y sin duda una de las que mayor depuración y oficio ha logrado a través de los años. Varios de sus poemas figuran entre lo mejor que se ha escrito sobre el conflicto bélico, no solo porque trata el asunto con la fibra de quien vivió la experiencia a tope —él fue combatiente y perdió amigos en la guerra—, sino porque ha conseguido hacerlo con una mezcla de agudeza, nervio y ternura que no posee ninguno de sus contemporáneos.

David Escobar Galindo ha calificado a Otoniel de ser "una fuerza de la naturaleza", y tiene razón. Guevara ha sido, como pocos, especialmente generoso en apoyar a poetas emergentes para dar a conocer sus versos, tarea en la que se ha empeñado montando proyectos editoriales, dirigiendo espacios culturales y hasta organizando festivales internacionales de poesía (que suele ser una labor titánica y escasamente agradecida, incluso por sus beneficiarios).

Pero si algo pude notar en Otoniel Guevara, en los años en que más estrecha fue nuestra amistad, es el entrañable amor que siempre le ha tenido a Quezaltepeque, el lugar que le vio nacer en 1967. Pienso que no es exagerado afirmar que Oto daría la vida gustoso por esa tierra suya si tal cosa aliviara los problemas más sentidos de sus habitantes.

Como salvadoreño comprometido, el poeta se involucró en un conflicto que le dejó heridas profundas; luego trató de aportar algo desde la función pública. Su paso fugaz, sin embargo, por los pasillos de la institucionalidad cultural del país le causó enorme decepción. Su posterior desencanto con el FMLN, devenido en partido de gobierno, fue la gota amarga que derramó el vaso de sus lealtades infundadas. Se dio cuenta de que lo suyo no eran los vehículos, sino la meta.

Hoy Otoniel Guevara compite para alcanzar la alcaldía de su querido Quezaltepeque bajo la bandera del PDC, y lo está haciendo sin recursos ni parafernalias, pero con un inmenso amor. Me gustaría que ganara. Sería una hermosa victoria para la poesía.