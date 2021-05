Una pareja de empleados municipales botaba basura frente a la cola para votar el 28F. Curioso sobre lo que piensa la gente, me hice el maje que no sabía si votar por "Menso" o por el de Nuevas Ideas. ¿Ustedes qué piensan? "Ummmm, más vale lo viejo conocido" dijo él. "Es que si llega el nuevo nos va quitar" preocupada ella.

El nuevo ya llegó, y espero no deje chiflando en la loma a mis amigos barrenderos.

Mario Durán llegó a ocupar la misma silla que, entre 2015 y 2018, ocupó su patrón, en aquel entonces con la camiseta del FMLN. Luego vino Menso a tapar el hoyo que dejó Bukele, y ahora Durán a pagar los $300k de la bandera de Menso. Buena suerte, Mario; se llegó la hora de cumplir su promesa de una obra diaria = 1,095 obras en 3 años de gestión.

La curiosidad mató al gato y, como yo no me quiero morir, La Pluma de Calín hizo una encuesta, de respuesta abierta, a la siguiente pregunta: "¿Qué le recomendaría a Mario Durán para una mejor vida en la ciudad capital?"

¡Guerra contra la basura! Recolección, reciclaje, disposición, limpieza de tragantes y quebradas, ¡más basureros! De acuerdo, pero se necesitan dos para ganar esta batalla. Se necesita que no seamos chanchos.

¡Guerra contra el ruido! ¡Cállense, cállense, cállense, que nos desesperan! No es posible que tanto megáfono recite, en nuestras ventanas, todo el menú de la sección de frutas, verduras y mariscos de La Tiendona. Mejor copie los mercaditos matutinos de arrondissement parisino; de paso, bájele decibeles al barra show al lado del vecino.

¡Guerra contra la ley de la jungla! Además de controlar el ruido, los encuestados recomiendan al nuevo alcalde: alto a parquearnos donde nos da la gana –aceras incluidas; alto a la cambiadera de nombres de las calles; alto a la invasión comercial de vecindarios residenciales; alto al crimen (más cámaras de vigilancia, piden varios); alto a la tramitología; alto a la corrupción; alto a tanto humo negro; alto a tanto odio visceral.

¡Guerra contra el hacinamiento! Exigimos ciclovías para rodar con seguridad y libertad. Queremos parques y plazas, bien mantenidos, iluminados, con wifi de choto, "y muchos árboles para mis sobrinos" suplica la lorita Pepita. Queremos que les saquen brillo a joyas capitalinas, de nombre Cuscatlán, Bicentenario y Centro Histórico. Toques de choto de la Sinfónica los domingos, pide el primo Polanco.

San Chamba de ahora ya no es lo que era en tiempos de guerra. De ciudad morfó a una cosmópolis de más de 2 millones. Ubicada entre un soberbio volcán, un apacible lago y un mar tan azul tan dormido, requiere de un troncho de administración municipal para no colapsar.

Tanto por hacer, tan poco tiempo. Lo arriba numerado, tan solo unos ejemplos de retos que Durán tendrá que enfrentar. Al menos, ahora sí habrá FODES y la caja chica del presidente; esperemos que invierta estos fondos, más nuestros impuestos, en obras y no los malgaste en echarse flores. Los hechos siempre son mejor que las palabras.

Queremos 1,095 obras; no una agencia de publicidad municipal; queremos 1,095 obras; no que pinten hasta el último escritorio de cyan; queremos 1,095 obras; no sindicatos municipales cerrando calles; queremos 1,095 obras; no más caravanas apartando tráfico.

En resumen, los capitalinos queremos un troncho de administración municipal para convivir en una cosmópolis segura, limpia, tranquila y ordenada.

"Ponete las pilas, Mario", se escucha desde el patio.