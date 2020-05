Qué mal espectáculo

Seguí en el Canal Legislativo la Sesión Extraordinaria de la Asamblea convocada por el presidente Mario Ponce después del mediodía, terminando la conferencia de prensa que ANEP y el gobierno ofrecieron a los medios anunciando que tenían acuerdos para reactivar la economía. El delegado del gobierno urgió a la Asamblea a sesionar extraordinariamente cuanto antes, si posible ese mismo día, para conocer los dos decretos que el Gobierno sometía a consideración, un alargamiento por 15 días del encierro por cuarentena, con medidas mucho más estrictas, y la autorización para un nuevo empréstito por mil millones de dólares adicionales a todo lo ya aprobado, diciendo que es para atender necesidades de la crisis de salud y apoyo a la empresa privada para reiniciar sus actividades que se comenzarían a abrir a partir de esos 15 días.

Llegando a las 7:00 p. m. se logró el cuórum, convocado para un punto único, la prórroga del confinamiento, para darle validez constitucional al Decreto Ejecutivo que está vigente, pero no tiene respaldo constitucional por violar derechos ciudadanos, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo mandando a la Asamblea a legislar en ese sentido para estar en ley.

Sin mucho preámbulo, Ponce envió a la Comisión Política a estudiar el Decreto en mención, sesión que cubrió por televisión el Canal Legislativo. El presidente fue dando la palabra a diferentes diputados, en esas intervenciones se perfiló desde el inicio que había preguntas y crítica bien sustentada, por el diputado Parker, de la Democracia Cristiana, y por diputados del FMLN. Se advertía una gran prisa por aprobarla y no discutir mucho en el presidente de la Comisión y en los diputados de GANA, los diputados de ARENA, más bien la diputada Escobar, que tuvo casi la totalidad de intervenciones de esa fracción, propusieron cambios al proyecto que dio la impresión que estaban ya hablados, como pasar de 30 días que pedía el Decreto a 15 y otros menores y pasaron. Las observaciones pertinentes y de fondo del diputado Parker y Nidia Díaz caían en saco roto. Una observación de diputada del FMLN, que es médica, es que el decreto no tiene medidas médicas ni de salud pública, solamente de represión y que debió ser estudiado por la Comisión de Salud, no por la Política.

Se aprobó el Decreto con modificaciones y se envió al pleno para votación. Reiniciada la plenaria el presidente Ponce envió a la Comisión de Hacienda a estudiar el Decreto de los mil millones, bajo protesta del diputado Parker porque en una Plenaria Extraordinaria llamada para un solo punto de agenda no se puede tratar otros.

Se instaló la Comisión de Hacienda, con la presencia del ministro de Hacienda, se estableció casi que un diálogo entre el Dr. Parker haciendo preguntas y el ministro tratando de responderlas, algunas muy estiradas, las respuestas al final dejan un gran vacío. Preguntó muy bien la diputada Urbina, del FMLN, que presidió la Comisión de Hacienda el período pasado.

En el desarrollo de esta sesión el diputado Gallegos dijo, palabras más palabras menos, que dejaran de preguntar tanto porque tenían prisa de bajar a aprobar el Decreto. La diputada Escobar, de ARENA, en la misma línea, después de algunas intervenciones no relevantes, urgió a terminar la discusión diciendo que su fracción estaba lista para votar a favor del decreto.

Y se fueron al pleno, se aprobaron ambos decretos por 56 votos, un espectáculo muy malo.