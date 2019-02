¡Qué necedad con los procesos de elección de funcionarios!

No hay ninguna razón que justifique la necedad mostrada por los diputados, para rectificar y corregir de una vez por todas las deficiencias e irregularidades que se presentan en los procesos de elección de funcionarios.

Esta legislatura ya lleva 3 distintos procesos de elección –Corte Suprema, Fiscalía y Procuraduría General– en los que sigue cometiendo los mismos errores que se han venido dando en el pasado; esta vez con mucho más conocimiento de causa.

Lo peor de todo es que nadie en la Asamblea, absolutamente nadie, toma este tema como bandera propia. Para desgracia de todos los salvadoreños, el enfoque de parte de los diputados radica en discusiones estériles; apoyando propuestas populistas, olvidando su rol legislativo e invadiendo atribuciones de otros órganos, desperdiciándose tiempo y recursos en detectar y denunciar irregularidades cometidas en otras instituciones, pero no reparan en el hecho de que no pueden o no quieren hacer bien sus propias tareas.

Reiteramos que ya es hora de entender que no puede seguirse difiriendo la aprobación de reformas estructurales al procedimiento de elección de funcionarios; sobre todo considerando que ni siquiera conlleva trabajar mucho en hacerlo, sino que es mera voluntad política y verdadero patriotismo.

Deben recordar que la propuesta que fue presentada hace varios meses por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, del cual orgullosamente somos parte, no solo recoge y aglutina esfuerzos pasados encaminados en ese sentido, sino que también incorpora exigencias jurisprudenciales y estándares internacionales que no pueden seguir siendo ignorados.

La propuesta que ha sido preparada por el Consorcio contiene con muchísima claridad las etapas que deberían ser desarrolladas en este tipo de procesos, comenzando por la definición del perfil del funcionario, la acreditación de requisitos materiales y aspectos cualitativos, definiendo los mecanismos de participación ciudadana, el desarrollo de las entrevistas por personas calificadas por llevarlas a cabo, los criterios de verificación del perfil del candidato, la asistencia técnico-legal, el debate, deliberación y la conclusión del proceso a través de la votación nominal y pública.

Solo ustedes, diputados, persisten en la negación –a pesar de los resultados electorales– a aceptar que estos procesos no se pueden seguir manejando de la misma forma. Ya estamos en medio de la elección de procurador general y ni siquiera han advertido o han hecho notar que existen candidatos con claras y evidentes inhabilitaciones legales para participar.

Han procedido a constituir una subcomisión sin siquiera el encargo de elaborar una tabla de ponderación de criterios. Esa subcomisión comenzará una fase de entrevistas sin siquiera saber qué es lo que buscan y cómo es que van a medir lo que eventualmente encuentren.

Con ese panorama no hay necesidad de especular para saber que se repetirá la historia y vamos a darnos cuenta de que las entrevistas de todas formas no son tomadas en cuenta en las oscuras deliberaciones que se dan fuera del seno legislativo e injustificadamente se trasladan a las cúpulas partidarias.

Diputados, lo que estamos solicitando desde hace varios años no tiene nada de extraordinario. Nos asiste el derecho ciudadano para demandarles que sean responsables con su obligación constitucional y que cumplan lo que prometieron cuando nos pidieron que les diéramos nuestro voto. La propuesta ya la tienen en sus manos; es solo un poco de voluntad de hacerlo.