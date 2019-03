¿Qué nos conviene en salud?

Los mejores indicadores de salud que existen, tales como el Euro Health Consumer Index y el Commonwealth Fund, clasifican los mejores sistemas de salud bajo indicadores interesantes que deberíamos tomar en cuenta.

Indicadores que velan por el derecho de los pacientes, los servicios prestados, la prevención de enfermedades, la organización administrativa, el derecho de la población a atención sanitaria, la esperanza de vida, el gasto en salud como porcentaje del PIB y el costo per cápita.

En El Salvador, seguimos padeciendo en materia de vivienda popular, acceso al agua potable, nutrición y servicios sanitarios. Sufrimos de un alto índice de mortalidad por desnutrición, enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias, así como por enfermedades transmisibles (dengue, chik, etcétera) y no transmisibles (ejemplo: infarto, diabetes y cáncer).

Esto a pesar de que nuestro sistema público de salud está compuesto por el MINSAL, FOSALUD, ISRI, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial y el ISSS. Estos últimos son autónomas de derecho público que cubren a su propia población.

Solo el MINSAL gasta $1,229 millones anuales, más una propuesta de aumentar a $3 millones para el escalafón. Según www.paho.org, en 2017, el MINSAL gastó $105 millones en "remuneraciones", $17.4 millones en medicamentos, $17 millones en equipo médico y $55.8 millones en otros gastos. No tocaremos los gastos del ISSS ni FOSALUD por no encontrar datos exactos. ¡Pero estoy seguro de que son altísimos! La misma página menciona que el gasto del MINSAL equivale al 2.4 % del PIB. No podemos seguir desperdiciando recursos alocadamente, necesitamos eficientar el gasto.

Tampoco hay datos exactos sobre la lista de espera en los diferentes servicios de salud, pero por seguro está arriba de 6 meses (cirugía cardíaca incluida). Con razón nuestra expectativa de vida promedio es tan solo 70 años, y esto sin contar las muertes a causa de la delincuencia.

Uno de los desafíos que menciona el MINSAL es desarrollar un sistema de costeo de las prestaciones de servicios de salud, capacidad contable y de facturación. ¿Cómo? "Aumentando el presupuesto y con impuestos especiales". ¡No puede ser! El razonamiento del gobierno es únicamente aumentar el presupuesto para sostener el gasto, ¡no importa el bolsillo del pueblo! Al despilfarro hay que sumarle negocios turbios en medicamentos e insumos.

De ninguna manera, la administración pública está siendo bien manejada. No tienen la menor idea de cómo cuidar los recursos. Lo que nos conviene es subcontratar los servicios de salud.

La privatización, o mejor dicho compra de servicios, le traerá a todas las carteras de salud mejor rendimiento de su presupuesto, logrando así que nuestra población regrese más rápido al estado óptimo de trabajar para producir.

Los hospitales públicos deberían ser exclusivos para la población pobre "no afiliada". La prestación de servicio del ISSS, para la fuerza laboral, debería estar a cargo de servicios pre-pagados, administrados privadamente.

El Instituto Legatum de Londres ubica a El Salvador en el número 83 de 142 países evaluados. Y la tercera economía menos próspera de Centroamérica. En cuanto a salud, mide los resultados de los países de acuerdo con tres valores: salud física y mental, infraestructura de salud y cuidados preventivos. No nos alcanza el presupuesto para curar, mucho menos para prevenir. Nuestra infraestructura, algunas tienen más de 100 años, como el Hospital Rosales y el San Juan de Dios de Santa Ana. El Hospital Bloom sobrevive gracias a donaciones privadas.

Los países sobrepoblados como el nuestro tienen que enfrentarse a una espiral creciente en los servicios de salud. Costos crecientes; creciente número de ancianos; creciente sistemas de pensiones, y una población amplia que paga impuestos, y que trabaja, por lo que merece los mejores servicios de salud para poder empujar nuestra economía. De no ser así, enfermarse seguirá siendo una maldición social. Vivimos en un país en el que, para la mayoría de la población, todo queda lejos: la educación, la adecuada nutrición, la salud, la vivienda digna. Es triste que en El Salvador, la justicia no alcanza para todos.