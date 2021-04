¿Qué pensamos los maestros del regreso a las aulas?

Recientemente, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, anunció el regreso de los estudiantes a las aulas del país "de forma segura, gradual, semipresencial y opcional" (Ministerio de Educación, 2021). Esta noticia tomó por sorpresa a muchos docentes, quienes reaccionaron en redes sociales expresando una diversidad de opiniones que causaron debate sobre la reapertura de las escuelas.

En vista de esta situación y con el fin de comprender mejor cómo los docentes perciben el regreso de los estudiantes a las aulas, realicé una encuesta con preguntas abiertas, la cual publiqué en mis redes sociales y fue contestada por 29 docentes de diferentes grados provenientes de distintas escuelas públicas y privadas del país. Las respuestas fueron analizadas temáticamente, es decir, encontrando patrones y temas en común en todos los datos. Los resultados de este análisis revelan que los docentes perciben el regreso a las escuelas desde una óptica laboral y desde una óptica de la salud.

Desde la óptica laboral, el retorno a las aulas es percibido como una sobrecarga, ya que para algunos implicará modificar planificaciones de clases y ajustarlas al escenario presencial, además de preparar actividades para aquellos que decidan quedarse en casa. Esto parece traer mucha confusión y estrés a los docentes, quienes tendrán que adaptarse nuevamente a otra forma de trabajo. Otra razón por la que este regreso parece ser una sobrecarga es porque muchos docentes laboran en más de un turno o en más de una escuela, por lo que existe una preocupación sobre el tiempo que puede tomar atender a los alumnos de forma virtual y presencial bajo estas condiciones, ya que la calidad del trabajo y salud mental del docente pueden resultar afectadas. Por otro lado, siempre desde esta óptica, el regreso a las aulas es percibido también como una oportunidad para poder interactuar y conectar con los estudiantes, y así, evitar deserciones y empezar a nivelar a aquellos alumnos que presenten rezagos en el aprendizaje.

Desde la óptica de la salud, los resultados apuntan que el retorno a las aulas es percibido como una fuente de contagio debido a tres factores. El primero de estos es el factor cultural del cuerpo estudiantil, el cual tienden a no seguir indicaciones o bien, de acuerdo con algunos docentes, carecen de la madurez para comprender la seriedad de la situación. Esto podría dificultar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por las instituciones. El segundo factor mencionado es la falta de recursos necesario para el cumplimiento de las normas de bioseguridad, tales como mascarillas, alcohol gel, agua, y otros. Aunque el MINED, en el plan "La Alegría de Regresar a la Escuela", establezca que los centros escolares deben contar con este tipo de material para su reapertura, los resultados de la encuesta muestran que los docentes temen que las instituciones no cuenten con dichos materiales o, si lo hacen, no tengan el apoyo para suplir aquellos implementos que les que hagan falta. Un último factor mencionado es el tema de vacunación, por lo que muchos de los docentes encuestados sugieren esperar a regresar a las aulas hasta que más personas hayan sido vacunadas y, por lo tanto, los riesgos sean menores.

Aunque el número de docentes participantes de este pequeño estudio no sea significativo en relación con la cantidad de profesores en el sistema, el análisis de sus respuestas brinda un panorama general de cómo muchos docentes perciben el retorno de los estudiantes a las escuelas. Esta percepción discrepa de la promovida en los medios, en la que se muestra entusiasmo y motivación de parte de la comunidad educativa. Si bien algunos docentes compartieron esta emoción, muchos otros también expresaron temor y es esta realidad la que no se discute abiertamente. Antes del regreso a las escuelas, es indispensable traer tranquilidad a los docentes y resolver las inquietudes que les aquejan, pero para eso, debemos involucrarlos en los procesos de toma de decisiones, lo cual garantizará una visión más amplia de la situación.

Referencia: Ministerio de Educación (2021). "Autoridades de Gobierno dan luz verde para la reapertura de clases de forma semipresencial y opcional para el sector público y privado". Tomado de: https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1016099-autoridades-de-gobierno-dan-luz-verde-para-la-reapertura-de-clases-de-forma-semipresencial-y-opcional-para-el-sector-publico-y-privado.html