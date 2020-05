Que poco nos ha durado la democracia

Sin duda la pandemia de covid-19 ha venido a desestabilizar a nivel económico y social a todos los países del mundo, desde grandes potencias como Estados Unidos, hasta El Salvador, que posee una economía sumamente frágil.

Loa sucesos de la crisis, que se dan todos los días, parecieran salir de una pesadilla, pero desafortunadamente es la dura realidad de los salvadoreños atrapados entre el covid-19 y los abusos que el gobierno comete a diario sin rubor, usando la pandemia como excusa, como excusa nos mantiene encerrados mas tiempo que en ningún país, sin justificación científica, viola constantemente los derechos ciudadanos que contempla la constitución con medidas arbitrarias, detenciones a criterio del soldado o policía del retén sin el examen médico anunciado, llevando a los ciudadanos a centros de contención que los ciudadanos bautizaron como "de detención" por las condiciones crudas en ellos,., trasladan a su antojo gente de uno a otro centro sin explicaciones y lo que debió ser cuarentena se convierte en 60 días o más.

El presidente desconoce a la Corte Suprema de Justicia públicamente. Sobre eso son innumerables las descalificaciones por arbitrario a Bukele a nivel internacional, los más prestigiosos periódicos de Estados Unidos y Europa, organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, el Comité bipartidista de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos se pronuncia en el mismo sentido, Bukele utiliza la crisis para aumentar su poder, ignorar a los otros órganos del Estado en lo que le molesta y conducir los asuntos de ejecución de fondos con absoluta opacidad.

Recapitulando lo sucedido desde su toma de posesión, en donde hizo como quiso, hizo jurar a la hasta entonces confiable Fuerza Armada lealtad a él, no a la República, hizo llegar a los diputados a la plaza pública, mancilló el escudo nacional, símbolo patrio, llenándolo de estrellas sin ninguna ley que lo amparara. Luego vino el rompimiento institucional grave del 9F, condenado mundialmente con todo el teatro y los actos de matonería e intimidación a diputados por el Ejército, ante nuestra asombro y casi nula capacidad de reacción. Unos días después, obligó a disolver una sesión del Legislativo mediante intimidación con un simple mensaje en Twitter.

Siguen sus conferencias de prensa que son mucho teatro y una gran tomadura de pelo, las que sin embargo causan ansiedad a la población, utilizadas como una de las armas para infundir temor en la población, en lo que ha sido muy efectivo.

Negocia con la Asamblea una ley a cambio de rendir cuentas y abrir la economía, nombra la Asamblea a su petición a un comité mixto con notables de la sociedad civil (en minoría, por supuesto) y los engaña, a pocos días estaban ejecutando presupuestos que este comité debió haber visto y aprobado. Los ciudadanos renunciaron ante la burla. La Asamblea hace decretos consensuados y los veta, emite sus propios decretos para burlar como en juego de niños los plazos de los mismos.

Qué burlas fenomenales, con sus actuaciones demuestra que él se considera por encima de los otros órganos y por encima de las leyes, un caso grave de autoritarismo con una predicción muy pesimista, casi fatal para el país si nadie lo detiene.

La pandemia no es manejada administrada por médicos ni personal de salud, en primera fila siempre aparece el Ejército al que usa para intimidarnos. Ciudadanos con padecimientos o enfermedades no salen ni se arriesgan a ir a los hospitales, no por miedo al covid-19, sino por miedo a terminar en un centro de detención.

Usa la frase lapidaria de Mao Tse Tung: "el poder nace del fusil".

Qué poco nos ha durado la democracia.