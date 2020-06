¿Qué quieren cambiar de la Constitución?

El vicepresidente ha comenzado a poner en discusión el tema de una reforma integral a la Constitución. Sus declaraciones se dan semanas después de que el presidente dijo en un discurso: "Vamos a reformar el Estado, tenemos el 97 % de apoyo del pueblo".

No es una ocurrencia de último momento. En la campaña electoral el ahora vicepresidente también había expresado esa intención.

Que funcionarios desde el poder promuevan reformas constitucionales es un tema que siempre merece el interés de la sociedad. Que esta iniciativa se plantee con un propósito ambiguo de reformar integralmente al Estado, inquieta. Pero es particularmente preocupante que el planteamiento venga de un gobierno que en menos de un año en el poder sorprendió con una toma militar de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, violó las reglas constitucionales del régimen de excepción y ha expresado categóricamente su desprecio al control que sobre él hace la Sala de lo Constitucional.

Es cierto que la reforma a la Constitución es una herramienta válida para ajustarla a la evolución de los valores, necesidades e intereses de la sociedad. Pero es de ingenuos omitir que esos procesos —particularmente cuando van dirigidos a sustituir integralmente la Constitución por una nueva— en muchas ocasiones pretenden consolidar proyectos autoritarios. La última seguidilla de procesos constituyentes latinoamericanos, que inició con Venezuela en 1999, nos grita esa verdad a la cara. No podemos ignorarlo.

Por eso quienes defendemos el orden constitucional no podemos tomar a la ligera esos llamados que cada vez se escuchan más fuerte desde Casa Presidencial.

¿La Constitución debe permanecer intacta? No. Las necesidades y los valores de la sociedad cambian, y eso supone que una Constitución petrificada puede perjudicar a la sociedad y sus individuos. Pero lo que no aclaran los apologistas de reformar la Constitución —o de sustituirla por una nueva— es cuál punto en concreto pretenden cambiar y por qué. El etéreo propósito de cambiar integralmente el Estado no dice nada.

La Constitución establece un proceso para reformarse a sí misma: una legislatura puede acordar la reforma con la mitad más uno de los diputados electos, y la siguiente legislatura debe ratificarla con una votación calificada de dos tercios. Y en ese proceso existe un límite claro: "No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República" (art. 248).

De manera que los promotores de cambios constitucionales bien harían en pasar de hacer llamados impalpables a especificar qué artículo pretende cambiar, y divulgar el texto que proponen. El proceso de reforma constitucional está ahí, disponible, para que pueda activarse, tal como ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado.

Ahora, si lo que pretenden no son reformas puntuales a la Constitución, sino sustituirla por una nueva mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la única explicación ante ello es que los puntos que pretenden cambiar son precisamente aquellos que la Constitución prohíbe reformar.

Entonces, ¿quieren cambiar la forma y sistema de gobierno?¿O acaso pretenden eliminar el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia? Díganlo.

Esperamos que la próxima vez que el presidente o el vicepresidente promuevan esas iniciativas hablen claro y respondan estas preguntas.