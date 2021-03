Que se pierda la costumbre

"Debería estar acostumbrada", tres infames palabras que dejan claro que la violencia de género es una epidemia que en El Salvador no tenemos intención de erradicar. El problema no es el "debería", el problema es que ya estamos acostumbrados. Acostumbradas estamos, todas las mujeres de El Salvador, a vivir siempre con un sentido de alerta ante la posibilidad de un atentado a nuestra integridad. Tristemente, normalizar la violencia hacia la mujer tiene como resultado que entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2021 han sido asesinadas 40 mujeres, 12 más que en el mismo período de 2020. A ellas se suman las mujeres desaparecidas.

En los medios y redes sociales se percibe un aumento en el clamor público y en los medios, debido en parte a la desaparición de Flor María Guerra, cuya familia la está buscando y que se suma a una de cinco personas desaparecidas cada día en nuestro país. Yesenia Guadalupe González, Glenda Karina Chévez Herrera, María Guadalupe Ramírez y muchas más también han sido víctimas de desaparición. Cuando una mujer desaparece o es víctima de violencia suelen surgir interrogantes: ¿Cómo iba vestida? ¿Iba en estado de ebriedad? ¿Por qué andaba sola? ¿Por qué no denunció? Todas estas preguntas, que se considera normal que se hagan las personas y desgraciadamente también las hacen medios y el sistema judicial o policial, son absolutamente irrelevantes. Las preguntas son aún menos relevantes cuando consideramos que el verdugo suele ser pareja u otro hombre cercano a su familia. Este tipo de cuestionamientos pretende hacer recaer la culpa sobre las víctimas cuando la única acción relevante en estos casos es la del hombre que las agredió y por consiguiente la única pregunta que debería hacerse es ¿por qué esto sigue sucediendo?

Estar acostumbrados a esta situación no quiere decir otra cosa más que el dolor ha sido tanto que estamos entumecidos y duele menos hacer a un lado la realidad, disociar y no enfrentarnos al hecho que vivimos en un país en el cual desaparece o es asesinada al menos una mujer al día. El Salvador no es un país que se enfrente a una guerra civil, crisis humanitaria o política que esté ocasionando esta gran cantidad de muertes. Estas muertes son un resultado directo de la violencia machista.

La mayoría de las desapariciones y muertes marcan el trágico fin de un ciclo de violencia intrafamiliar al cual las mujeres han estado sometidas. La OMS reporta en El Salvador que el 44 % de mujeres casadas o acompañadas señala que recibió maltratos verbales o sicológicos, el 24 % reportó violencia física y el 12 % violencia sexual por parte de alguna pareja o expareja. Prácticamente la mitad, el 47 %, de las mujeres alguna vez casadas o acompañadas, experimentó uno de los tres tipos de violencia y el 9 % experimentó los tres tipos de violencia en conjunto.

El problema de la misoginia debe ser combatido de raíz. Los hombres salvadoreños principalmente deben tomar una serie de acciones para colaborar en prevención y a que perdamos esta "costumbre". La primera es no mantener el silencio ante una situación en la cual una mujer está siendo víctima de violencia de cualquier tipo. La segunda, aceptar el rol que tienen los hombres para formar parte de la solución y tomar un papel activo en ello. Tercero, educarse y escuchar las experiencias que las mujeres han tenido pues desarrollar empatía hacia la lucha diaria de ser mujer en una sociedad patriarcal es vital para eliminar prejuicios y corregir conductas. La cuarta acción es que como padres deben ser un ejemplo y guía para sus hijos varones sobre la responsabilidad que ellos tienen para evitar y erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas. Evitar utilizar lenguaje sexista al referirse a la mujer y educar desde casa a los niños y las niñas en respeto, igualdad y derechos es una de las mejores formas de lograr el objetivo. Quinto, procurar siempre respetar el espacio personal de la mujer, ya sea en el trabajo, en el supermercado, en la calle o en la universidad es una cuestión de respeto y hace a las mujeres sentirse más seguras en público.

En nuestro país hay muchas organizaciones que resguardan los derechos de la mujer y autoridades ante las cuales interponer denuncias y llevarlas ante el ente judicial correspondiente. Muchas veces las víctimas de violencia intrafamiliar o sexual tienen temor o vergüenza a denunciar y a ello se suma el estigma social y el rechazo que suelen recibir de su entorno. Las víctimas merecen apoyo y acompañamiento de aquellos cercanos a ella y de la sociedad en general.

Una mujer que acude a denunciar es una mujer que seguramente ha sufrido mucho maltrato e interponer una denuncia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El mayor acto de solidaridad que podemos ejercer es brindarles apoyo y empatía ya que cada denuncia rompe un eslabón de la cadena de violencia que nos esclaviza. En El Salvador hombres y mujeres tenemos responsabilidad para que la violencia de género deje de ser costumbre. "Resignación", ante las muertes, las desapariciones y las agresiones, según la poeta Elena Díaz Santana, "es palabra antigua, que no trae rama de olivo en pico de paloma, es travesía sin agua, aceptar la sed".