¿Qué se puede esperar?

Esta semana asume la nueva Asamblea Legislativa, en que en un hecho sin precedentes un partido ganó él solo la mayoría absoluta. Nuevas Ideas o el presidente Bukele no necesitan concertar con nadie para emitir leyes, aprobar presupuesto, aprobar empréstitos ni elegir funcionarios de elección en segundo grado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general de la República, procurador de los Derechos Humanos y otros. Es el poder absoluto en manos del presidente Bukele.

Todo buen salvadoreño desea o debe desear que el presidente Bukele con todo ese poder lo use para manejar bien el país, que tenga éxito en su gestión, así lo deseamos desde esta columna. Si le va bien a Bukele, le va bien al país y de alguna forma a todos. Ojalá que así sea.

En otra situación, la Asamblea, aunque de su partido, sería un balance al Ejecutivo, gente con criterio propio ante algún tema que lo ameritara, conversaría con el mandatario sobre el asunto mostrando alguna independencia, elegirían a los funcionarios de segundo grado idealmente por meritocracia, en discusiones internas en la Asamblea.

¿Se puede esperar esto?

Con el antecedente, malo para la democracia, que el voto fue para Bukele, así lo pidió y así se lo dieron, tenemos nuevos diputados de los que no se conocen sus credenciales, su educación formal, sus ejecutorias, su pasado, su pensamiento y en la mayoría de los casos ni siquiera su rostro, como que no existieran, está claro para la mayoría, seguidores y opositores, que la Asamblea será como si hubiera un solo diputado con la mayoría absoluta.

Pronto se hará con el control de la Fiscalía General, de la Corte de Cuentas, de buena parte de la Corte Suprema de Justicia y las otras instituciones que en la democracia constituyen el balance de poderes, los contrapesos al Ejecutivo.

Por lo que hemos visto en casi dos años de gobierno de Bukele, él decide todo, no da explicaciones, no respeta leyes, insulta y ataca a todo aquel que no piense como él o lo critique y detrás su ejército de troles y algunos capítulos peores de seguimiento e intimidación.

Hemos visto una confrontación permanente contra todos y contra todo, siempre hay un enemigo al que debe atacar. La Asamblea ya no tendrá poder sobre él, no hay oposición política con fuerza alguna, no tiene a quien culpar si las cosas no van bien.

Hay mucho que mejorar, las críticas y señalamientos de corrupción han sido muchos y muy frecuentes, las violaciones a la ley, por él y sus funcionarios, abundantes de igual manera, opacidad absoluta, se han negado a dar cuentas sobre gastos, el secretismo es parte del guion que sigue sin que entendamos bien el propósito, no hay un plan de gobierno, no informan sobre el plan de vacunación, el plan de control territorial de igual manera es absolutamente desconocido, se rumora que se ha entendido con las pandillas y por ello han disminuido los homicidios, básicamente entre pandilleros, han aumentado notoriamente las desapariciones y aumentado las extorsiones, las maras han entrado a otro estado.

Aflige la deuda colosal a la que hemos llegado, no sabemos cómo saldremos de eso, el presidente ha demostrado inclinación por gastar, no por ahorrar para bajar el déficit fiscal por ejemplo.

La idoneidad de sus funcionarios es muy distante de lo necesario y deseado, ¿mejorará esa debilidad?

Hay tanto que esperar e igual que temer.