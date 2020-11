Qué será lo peor que causa este Gobierno

Analizando en plan serio, no politizado, con embajadores, algún exembajador, magistrados de la época buena, gente de los centros de pensamiento, ciudadanos notables, pusimos esa pregunta sobre la mesa.

No fue necesario dar muchos datos, los medios están llenos de las malandanzas de Bukele y sus funcionarios, corrupción desmedida, violación de todo tipo de leyes con descaro absoluto y despreocupación total, desconocimiento de las autoridades por Constitución están diseñadas como contrapeso, endeudarnos a niveles de calamidad poniendo las finanzas públicas en la tierra de nunca jamás, haber desnaturalizado a la Fuerza Armada y a la PNC que se forjaron en los Acuerdos de Paz, poniéndolos al servicio y capricho del presidente y sus funcionarios y no del pueblo a quien deben proteger. El sacrilegio político cometido en la plaza pública al hacerlos jurar lealtad al presidente, no a la Constitución, con absoluto conocimiento de lo que quería hacer, pasó desapercibido a la mayoría, hasta que el 9F despertamos con esa pesadilla, despreciar a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa, ¿tener como se dice arreglos con las maras? y la lista de violaciones graves suma y sigue, paro de enumerar las graves faltas, basta y sobra con eso.

La primera reacción de la mayoría, al igual que la mía, al tener enfrente ese cúmulo de violaciones graves fue de asombro, sí, todos sabíamos la mayoría de las graves faltas cometidas, pero al ponerlas en una lista, la reacción es brutal, nos damos cuenta de que vivimos lo más cercano, si no lo es ya, a un Estado fallido.

La pregunta inmediata es ¿se puede detener esto, se puede corregir? ¿Pueden funcionar los contrapesos? La Fiscalía con ayuda de la CICIES que Bukele creyó que instrumentalizaría, ha puesto una cantidad considerable de denuncias de corrupción cometidas en el manejo de la pandemia, es un buen inicio. Acostumbrados a que la justicia no funciona en el país, la duda es razonable, hubo quienes opinaron que no pasaría nada.

Hubo bastante consenso que para lograr avances es necesario neutralizar a la PNC y a la Fuerza Armada. Del dicho al hecho... Ya hay un avance en el intento de desafuero al director de la PNC, que en realidad no es necesario, además de que su nombramiento como viceministro es ilegal, no tiene fuero por los posibles delitos cometidos como policía, basta con abrir causa y seguir el curso de la ley. ¿Es difícil? Sí lo es, basado en la experiencia y el manoseo de las leyes arbitrariamente.

Al ministro de Defensa la Asamblea pudo haberlo desaforado y destituirlo, nos dicen los especialistas en derecho. Teóricamente había suficientes votos en la Asamblea si el conteo se hace por los vetos superados. Pero para un paso de hombre, aunque las investigaciones mostraran que fue culpable en el 9F y en las violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos en los cercos, encierros, cierre de fronteras, etcétera, la verdad es que no había los votos suficientes. Me dijo una diputada del FMLN, estaban todos sus votos, los del PDC, uno más y a los más de 5 de ARENA. ¿Será cierto? Verdad amarga.

Sobre el endeudamiento excesivo, casi mortal, puede detenerse en la Asamblea, pero cedieron al miedo y a los "estímulos" probablemente.

Entonces lo más grave que vivimos es un desgobierno completo, casi un Estado fallido, y los contrapesos no funcionan si el dinero y los fusiles están a la orden del Ejecutivo. ¿Estamos condenados?