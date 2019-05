Que venga tu Reino...

Muchos filósofos coinciden en que la filosofía no tiene definido su objeto de estudio, por lo que antes de filosofar, el filósofo debe enfrentarse con la dificultad de definir sobre qué va a reflexionar. Es por ello que Aristóteles llamaba a la filosofía "la ciencia que se busca".

El objeto de reflexión filosófica para los griegos fue la naturaleza, en la que identificaban un cosmos ordenado. Algunos intentaron conocer la esencia última de la materia y sus elementos, otros simplemente consideraron al hombre como sujeto de estudio, tal como Protágoras quien decía: "el hombre es la medida de todas las cosas".

Otra línea de pensamiento es la que argumenta que el enfoque de la filosofía no puede ser sobre un objeto o sujeto particular, sino sobre la totalidad de la realidad. Esta metodología ha sido criticada en el sentido de que requiere de una síntesis de todos los saberes para superar el conocimiento particular y encargarse así de un saber general.

En este sentido Ellacuría, en su artículo "El objeto de la filosofía", haciendo un recorrido por el pensamiento de Hegel, Marx y Zubiri, quienes más o menos de la misma forma sugieren la totalidad de la realidad como objeto de reflexión, propone un nuevo objeto de estudio: La realidad histórica, no solo por su carácter totalizador sino porque considera que ahí se encuentra la manifestación suprema de la realidad. Es decir, argumenta que la realidad última se encuentra en la historia que los hombres hemos ido construyendo, y este conocimiento toma sentido cuando decidimos cambiar esa realidad. Considero esto utópico, y aun si se lograra no estaríamos hablando de la verdad última, sino de realidades particulares en el sentido que los hallazgos corresponderían a realidades históricas específicas.

Otros enfoques ven la moral como sujeto de estudio del quehacer filosófico, es decir que el aporte más importante de la filosofía debe ser la reflexión, no tanto de lo que el hombre es sino de lo que debería llegar a ser, y esto también aplicable al ámbito social y político, por lo que debemos preguntarnos sobre la mejor forma de organización sociopolítica. Este enfoque me parece práctico para el crecimiento personal y social.

Por otro lado, Baruch Spinoza, filósofo judío del siglo XVII radicado en Ámsterdam, identifica a Dios con la esencia última, y a la naturaleza, incluyendo al hombre, como modos o formas de expresión de esa esencia. En ese sentido, al establecer la naturaleza como objeto de nuestra reflexión filosófica, estaríamos conociendo indirectamente la esencia o la verdad última, pues las formas contienen parte de la esencia.

Esto coincide con la afirmación del Génesis que el hombre fue hecho a imagen de Dios, asimismo con la teología de Pablo quien argumenta que Dios se dio a conocer por la naturaleza, y con el pensamiento de David quien observando la naturaleza reflexionaba sobre el hombre con un enfoque trascendente: "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?" (Sal. 8.3-4).

Considerando esa última línea de pensamiento y bajo el entendido que Dios desea extender su presencia en la historia por medio de los hombres, quisiera plantear el propósito de Dios como objeto de nuestra reflexión filosófica. Ampliaré esto en un próximo artículo.