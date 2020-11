¿Ques lo que te gusta?, ¿Ques lo que te gusta?

Es tiempo de empezar a hacerle agua la boca a los hermanos lejanos. Cierto, tenemos pandemia, pero Avianca ya está volando. Les esperamos como agua de mayo, pero eso sí, con prueba negativa y abundante billete para activar nuestra economía.

Nuestros deliciosos antojitos también les esperan: las riguas de Antiguo, los nuégados de Atiquizaya (igualitos a Sánchez Cerén), los dulces y sorbetes de Santa Ana, el coctel de conchas de La Herradura, los Chorys del Cristóbal Colón, los elotes asados del puente Colima, la yuca de Chalchuapa, las butifarras de Cojute, la cebada de Las Delicias, las ostras de Chepe Aleta, los totopostes de Ciudad El Triunfo, las minutas del puerto, los sopones MMPG: Mondongo de Lourdes, Mariscada de la Pema, Patas del Tinetti y Gallina de Atecozol, bien calientitos, con dos tortillitas tostaditas y una Pilsener bien heladita, santo remedio pa la gomita.

Es tiempo de rendirle tributo a la reina de nuestra gastronomía –"le gusta a todo el mundo", interrumpe la lorita Pepita–: ¡la deliciosa e irresistible, PUPUSITA!

Día Nacional de la Pupusa, así declarado el segundo domingo de noviembre, en sesión legislativa solemne, hace quince años, "por su procedencia autóctona, aceptación popular y pilar de la economía familiar".

Este año, el segundo domingo de noviembre cayó en 8, pero, culpa del Covid, Biden, Trump y ETA, apenas nos dimos cuenta. Perdóname, sabrosura, arrepentido te dedico esta columna:

Tu procedencia autóctona, el valle de San Andrés, importante asentamiento pipil en Cuscatlán (bellas sus ruinas). Allá por el año 900 d. C., en lo que jugaban pelota sus hombres, las damas pipiles fermentaban chicha y echaban "popotlax" en comal de barro, sobre las llamas de copinol. En náhuat popotl significa grande, relleno, abultado; tlaxkali significa tortilla. 1 + 1 = tortilla rellena.

Feo tu nombre (de doble significado); delicioso tu sabor. Aceptación popular universal, esa perfecta mezcla de masa, quesillo, chicharrón, frijolitos, loroco & all of the above.

Sos tan deliciosa que los catrachos te trataron de secuestrar; pretendían la denominación de origen, en combo con la Isla Conejo. Al subir la tensión a niveles del 69, mejor se aferraron a sus baleadas. Para todos da Dios.

La denominación de origen es oxígeno que aliviana la economía familiar. ¡Todos a comer pupusas! A desayunar 2Q (de arroz) en Olocuilta; almorzar 4QF (de maíz tierno) en Los Planes, y cenar unas 6QL en Antiguo. ¡Canonicen el loroco! suplica la lorita.

La denominación de origen también aliviana a una bien establecida red de pupuserías, a una respetable industria exportadora de pupusas (y demás productos nostálgicos) "Made in El Salvador", que arrancó gracias a CAFTA, y a una creciente red de delivery gracias al Covid.

Gracias a dicha denominación, aparecemos en el Guinness como dueños de la pupusa más grande del mundo: 200 libras de Maseca, 90 de queso, 50 de chicharrón, 50 de frijol; récord mundial de 4.5 metros de diámetro, sustento para más de 500 hambrientos. Hasta soca hubo por el quesito quemado.

El salvadoreño Marvin Alexander Delgado también aparece en el Guinness Book of World Records como Rey Comelón de Pupusas: 51 se bajó con Uva Tropical, y vieran qué flaco es. "Escuálido como Bukele", informa la lora.

Y para cerrar este tributo con buena onda, todos a cantar el himno de la pupusa de Espíritu Libre: ¿Ques lo que te gusta?, ¿Ques lo que te gusta? / A mííí me gustan las pupusas / Con curtido y salsa de tomate / A mííí me gustan las pupusas / Tomarme una taza de café.

Bienvenidos, hermanos lejanos, y ¡buen provecho!