¿Quién audita las erróneas estadísticas demográficas de El Salvador?

Este periódico publicó en su edición del 20FEB19 (DATO LPG, pág. 24) estadísticas muy interesantes: A) Los nacimientos ocurridos en El Salvador entre el año 2000 y 2015, con base en los datos oficiales de DIGESTYC, que es una dependencia de bajo nivel dentro del MINEC, encargada de los datos de población, censos y encuestas; B) el dato acumulado de los niños salvadoreños matriculados en educación básica (6 años) y media (3 años) con base en los datos reales y directos del MINED, entre los años 2005 y 2017.

Conozco un poco de educación pues he sido profesor de reos adultos analfabetos y de la UES en cursos superiores de diversas Ingenierías por más de una década, pero creo que conozco un poco más de números y en estos estoy basando este comentario crítico. Veamos la lógica elemental de los datos presentados: los bebés nacidos en 2000 inician su Primer Grado en el año 2006 y en 2015 concluyen su educación media (Noveno Grado). Igual los nacidos en 2008 ya están en Primer Grado en el año lectivo de 2015. Esto es lógico, obligado y elemental.

Ahora bien, si sumamos los censados nacidos desde el año 2000 y por todos los nueve años hasta 2008 (ambos extremos incluidos), tendremos la máxima demanda de matrícula del año 2015 en el sistema educativo nacional (público y privado) bajo el irreal supuesto que ningún niño falleciera o dejara de asistir a la escuela. Y esa suma, según los datos oficiales de la DIGESTYC, es de 1,104,351 estudiantes (base 100.00). La sonrisa se empieza a perder cuando esta cifra se compara con el dato directo y real del MINED que muestra para dicho año 2015 un número de 1,556,710 alumnos registrados (140.96 % de la base).

Debo destacar que este error tan abultado (452,351 alumnos registrados como no nacidos en El Salvador) no es error de este periódico sino de la DIGESTYC que, por "orden superior", ha manipulado a la reducción los datos demográficos nacionales para mostrar y hacer creer (¿a quién? ¿Y para qué?) que tenemos un PIB per cápita más alto del real y que ya somos una sociedad de renta media, pero que de penoso rebote mostró en el año 2015 una exagerada tasa local de homicidios por 100,000 habitantes por año, la más alta que se ha registrado en el mundo en país alguno que no sufre guerra.

Desde el Censo de Población de 1992 hemos tenido información demográfica incorrecta y a ello obedecen algunas fallas esenciales en los servicios básicos de educación, salud, vivienda, etcétera, cosa que el próximo gobierno deberá corregir a la brevedad posible para evitar los dañinos palos de ciego. En América Latina solo El Salvador y Paraguay carecen de un Instituto Nacional de Estadísticas (el ya reconocido INE), y crearlo sería apenas el primer paso. Después habrá que corregir la información y lograr eficiencia y corrección en nuestro próximo Censo poblacional (¿2020?).

Sorprende además que los organismos internacionales estén hablando del Bono Demográfico para la población salvadoreña, conociendo a fondo que todo ello se basa en una cadena de datos falsos y supuestos irreales, con las cifras amañadas de la DIGESTYC y otras instituciones comparsas. Todo parece indicar que está faltando buena dosis de ética en los estudios demográficos de El Salvador.