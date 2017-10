¿Quién combate el peligro del fraude electoral?

Este no es un tema inédito ni nuevo, ha estado en el ojo público recientemente, la desconfianza que despierta el presidente del Tribunal Supremo Electoral desde su muy sesgada y sumamente opaca actuación en la elección anterior favoreciendo a su partido FMLN, es un fuego que él se ha encargado de avivar con su inconcebible reciente discurso al anunciar el inicio del proceso electoral, en que se dedicó a atacar a la Sala de lo Constitucional de forma increíble, culpándolos de todo, en el fondo que con sus sentencias el proceso electoral no es como a él y su partido le gustaría que fueran, totalmente fuera de lugar, impresentable. El magistrado Rodolfo González ilustró elegante y magistralmente a la nación aclarando lo que no quieren entender, que el organismo supremo en el proceso electoral es el TSE, la Sala de lo Constitucional se limita a emitir sentencias sobre demandas interpuestas ante ese tribunal, relacionadas con posibles violaciones a la Constitución, si de esos fallos resultan acciones y cambios que no gustan a funcionarios más por el resultado que por el apego a derecho del fallo, no comprenden cómo funciona el sistema democrático representativo.

Me dediqué a sondear opiniones de gente ilustrada, abogados, políticos de casi todo el espectro, en funciones o exfuncionarios, profesionales, empresarios y gente común que tiene un agudo sentido de la realidad, sobre las preguntas del primer párrafo. Sobre por qué se habla de fraude a estas alturas las respuestas fueron desde que el gobierno no es confiable y el TSE más, a quienes más ilustradamente, mencionaron lo que está visible y se comenta mucho en los medios, la indecisión aparentemente a propósito de contratar empresas para la transmisión y lectura de datos, muy debatido, no justificado y crucial, en el conteo lento y poco confiable de los votos se han ejecutado, incluida la elección pasada, fraudes monumentales o que suman de poco en poco.

Fue muy mencionado un tema que necesita ventilarse más para comprenderlo, la existencia de un padrón electoral defectuoso, en que hay muertos, gente anotada más de una vez, uno que no coincide con las estadísticas de población en edad de votar. Este tema viene de antes, el Sr. Chicas, expresidente del TSE, lo declaró en su tiempo y sigue siendo vigente, un problema que debe resolverse con participación estatal y ciudadana, se presta para cualquier cosa, hoy y más tarde.

Otro tema muy mencionado fue la interino del gobierno de nacionalizar 200-250 mil extranjeros que trabajan aquí, la mayoría nicaragüenses, sin que exista ninguna necesidad ni justificación, lo que lleva a pensar que la única razón es para que tengan DUI, voten y lógicamente por el FMLN. Tema muy delicado.

Surgió mucho que hay una gran cantidad de DUI no entregados en consulados, sin que haya mucha claridad de quién los solicitó y en qué manos terminarán.

Sobre las últimas preguntas fueron abrumadoramente que sí hubo fraude en la anterior y que no dudan que el gobierno está dispuesto a ello, si han declarado que quieren el poder toda costa.

Con todo este marco la pregunta que hago es: ¿Quién combate el peligro del fraude? ¿Está ARENA trabajando prioritariamente en eso? ¿Hay organizaciones en la sociedad civil en ello? Queda poco tiempo.