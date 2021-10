¿Quién le pone el cascabel al gato?

No sorprende escuchar a uno que otro alcalde del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) declarar, con mucha seguridad, que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que por ley fue aprobado para el desarrollo y la autonomía del municipio, es irrelevante para su municipio. Seguramente para estas autoridades electas popularmente, los ingresos de los municipios que administran temporalmente son suficientes para asumir y cumplir con las atribuciones que les establece el Código Municipal. Todos los alcaldes y alcaldesas tienen que elaborar autónomamente su presupuesto de ingresos y egresos. Indudablemente los municipios del AMSS tienen diversas y cuantiosas fuentes de ingreso y podrán financiar, con priorización, austeridad y efectividad, los proyectos que se propongan.

Esta es una afirmación generalizada, porque es probable que uno que otro municipio del AMSS no pueda generar los recursos indispensables para su desarrollo. Tendrán, ciertamente, que buscar fuentes seguras y creativas para generar los ingresos necesarios. ¿El predial? Otra vez se pregunta porque con fondos del impuesto a la propiedad inmueble los municipios hacen obra en todos los países. ¿Pagos para refrenda de licencia y la tarjeta de circulación destinados al municipio del propietario? El municipio que más vehículos tenga registrados por persona recaudará más recursos para el mantenimiento de las calles y avenidas que le corresponden. Hay que buscar y concertar fuentes de financiamiento para el desarrollo de los municipios. ¿Se hace necesario reformar a la Ley General Tributaria Municipal vigente desde octubre de 1991? Esto deberá asumirlo la Comisión de Municipalismo a iniciativa de ¿el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial? ¿El Ministerio de Desarrollo Local? ¿El Ministerio de Hacienda? Alguien tendría que hacerlo y de manera fundamentada.

Pero esto no es suficiente. Tendrá que reconocerse que el territorio en nuestro país no es plano, no es homogéneo y no es equilibrado. Hay diferencias en tamaño, en densidad poblacional, en conectividad, en geografía, en recursos naturales, en vocaciones, en inversiones, en oportunidades y en limitaciones para el desarrollo. No todos los municipios son iguales. Hay diferencias en riqueza y hay desequilibrios y aislamientos. No es lo mismo nacer en Antiguo Cuscatlán, comparable con cualquier localidad de países desarrollados, a nacer en algún municipio del norte. Simple y sencillamente no es lo mismo. Y para que se desarrollen, se necesita financiamiento. Enfrentar esta realidad es responsabilidad de país, porque con exclusión y marginación territorial se atenta contra la democracia. ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿M. de Gobernación? ¿M. de Desarrollo Local? ¿Comisión de Municipalismo de la Asamblea Legislativa? ¿La presidencia?

En el AMSS se tienen condiciones favorables para la inversión privada. Son municipios atractivos para cualquier iniciativa productiva porque tienen conectividad vial y virtual, tienen servicios de calidad aceptable, no les falta la energía eléctrica, el agua, las calles y carreteras; tienen espacios públicos y también oferta variada para educación y desarrollo cultural. En el AMSS, con una extensión de 652.3 km" se tienen 40 km" de asentamientos precarios, es decir, el 6 % del territorio (LPG.13.10.21). Para el AMSS es crítico el déficit habitacional y de servicios. Para el país es crítica la extensión geográfica que tiene deficit habitacional y de servicios en los 20,742 km" del territorio. Y ¿quién asume esta exclusión? ¿El M. de Vivienda? ¿El M. de Gobernación y Desarrollo Territorial? ¿El M. de Desarrollo Local? ¿El M. de Economía?

En el AMSS hay que trabajar mucho para resolver el déficit, los riesgos y las vulnerabilidades de la población. Allí el FODES puede ser irrelevante. ¿Y en el resto del país?Insisto, no es realista ni responsable asumir que el territorio y su organización político administrativa es igual en todo el país. No es posible tratar a todos los municipios por igual.