¿Quién quiere ser Costa Rica?

5 millones de corazones latiendo al máximo; lágrimas de 10 millones de ojos de pura emoción; la unión nacional, el orgullo de ser ticos, en su máxima expresión. ¿Cómo se llama la obra? Costa Rica califica a Catar 2022. Los salvadoreños, verdes de la envidia al ser testigos de semejante estado de emoción, estampida de colores patrios, ¡pura vida!, locura de la buena.

¡Leche! andan diciendo algunos pues los ticos los últimos en entrar, a puro repechaje, al derrotar a los kiwis solo 1 x 0. Consuelo de bobos. Costa Rica con ese gol sí entró; El Salvador, aunque nos deleitó, la cagó.

Verdes de la envidia, pues los ticos nos dejan comiendo polvo en mucho más allá del fútbol, aunque no el de playa, valga la aclaración.

Empecemos con un trampolín fundamental para salir de la pobreza: la educación. Poseedores de uno de los índices de alfabetización, cobertura educativa y gasto público más alto de Latinoamérica. "Cough, cough". ¿Qué pasa, lorita Pepita? "Perdón, tragué mucho polvo".

Más educación, más oportunidades, menos pobreza, menos migración, menos de 100k ticos en EUA (vs 2.5mm de guanacos). Al contrario, Costa Rica es un país atractivo para migrantes, topado de nicas y venezolanos y, así como vamos, muy pronto guanacos.

Preparate para tragar más polvo, lorita: Salud. Top 10 mundial por acceso público, calidad de la atención, infraestructura, disponibilidad y costo de medicinas. Eso de que en la pandemia les ofrecimos camas de hospital no me cuaja.

Naturaleza: Costa Rica ocupa solo un 0.3 % de la superficie terrestre, y en ese bello terrenito se concentra el 6 % de la biodiversidad del mundo. Respetar cada especie y proteger los recursos naturales, lo dicta su Constitución; ley nacional obedecida por toda la población. Mucho que aprender.

En turismo no nos tiran tanto polvo. Aunque ellos los pioneros del ecoturismo, con infraestructura y atractivos mejor comercializados que nuestro surf. Tampoco tocemos mucho en materia de deuda, pues ellos deben 70 % de un PIB de $62 billones y nosotros el 90 % de un PIB de $24 billones, ¿de dónde cocos si no hay palmeras?

Tocemos, y un montón, pues ellos sin ejército, aboliendo cualquier tendencia militarista en la política, y enfocando los miles de millones que se chupa defensa en sus conquistas sociales y ambientales... Y nosotros pensando en subir de 20 a 40k soldados y comprando Yagus y Sand Cats. Con tal de que no les demos posada a los rusos.

Qué dichosos nuestros vecinos, los suizos: Democracia en acción, para muestra su transición de poder presidencial y legislativo en mayo pasado.

Qué dichosos nuestros vecinos: medios independientes, y libertad hasta de matrimonio entre LGBTQ+, legal desde hace 2 años.

Dichosos porque allá los mareros son 4 gatos, no hay guerra como acá; ni tienen presos políticos ni el primer lugar con más presos en el mundo (deshonor de El Salvador).

Al César lo que es del César. A romper el cochinito para ver si sale viaje a Catar, o al menos una plasma de 52"; por supuesto la camisa de la Sele, y las cajitas de Imperial (lástima que no tengan Pilsener).

"Hacete tico hdlgp", seguro me lloverá francés, de los que tienen oídos pero no escuchan y ojos pero no ven. "Ellos no tienen a los cangrejitos playeros, ni a Chelo", "allá nuay bitcóin, ni pupusas", "nuestro presi es más cool".

¡Calma, troles! No quiero ser Costa Rica, lo que sí quiero, como todo salvadoreño debía querer, es que nuestro país mejore sus índices de todo lo de arriba en negritas. Quiero que, en 2026, nuestra Selecta exorcice el vudú de 44 años de no ir al mundial, para que 7 millones de corazones tamboreen en unísono, y 14 millones de ojos se mojen de euforia y orgullo de ser salvadoreños.

Quiero, y debíamos querer, más estado de emoción; menos estado de excepción.