Quiénes somos en realidad (2)

“El conflicto no es entre el bien y el mal sino entre el conocimiento y la ignorancia”. Buda

Que fácil es escuchar decir que todo está en la ignorancia de un pueblo, que es debido a la idiosincrasia de un pueblo, que es un tema “cultural”.

Qué fácil es afirmar y sentenciar para desentenderse, para desentenderse de una obligación de amor hacia todos nosotros.

Pero la falta de conocimiento no se refiere al desconocimiento de no saber sumar dos más dos; no es sobre nosotros como “yo”, un “yo” egocéntrico, capaz o no, académico o no, profesional o no, pero sobre todo terrenal.

Es falta de conocimiento sobre nosotros como alma, alma dada desde antes de venir a la tierra, alma con un propósito en esta vida terrenal.

Un alma que ya sabe que su esencia es amor, un alma conectada con nuestro padre o madre creador, energético (llamémoslo como queramos), pero un alma que olvida su esencia de amor, que prefiere no recordar para poderse permitir hacer lo que quiera y como quiera, con desdén, prepotencia y superioridad.

¿Pero que no te das cuenta, alma, que todos venimos y regresaremos al mismo origen de amor?

¿Entonces alma?, sé consciente, sé amable, sé agradable, disfruta tu trabajo, tu gente, tu casa, tu calle y tu país.

No te enfades por todo y por nada, no grites por todo y por nada y no llores por todo y por nada.

Conéctate con la bondad y la honestidad.