Quiénes somos en realidad

“Si tú y yo discutimos y tú vences, ¿será acaso verdadero lo tuyo y falso lo mío?” Lao-Tsé

En conversaciones entre amigos o no, ¿por qué no se puede “ser” ?, ¿por qué no podemos ser uno mismo?, ¿por qué nuestra sencilla opinión es degradada?, ¿por qué el comentario es ingrato?, ¿por qué no se puede disfrutar de una charla agradable y amena con distintos puntos de vista, sin imponer, sin arrebatar y desdeñar?

Somos “ser”, “ser” con esencia de amor, ¿entonces? ¿Por qué te molesta mi opinión? Porque haces de una conversación un campo de batalla, porque tu mirada insulta, golpea, o lo que es peor, tu desdén me ahoga y me calla, ¿disfrutas ser impositivo?

Permítete oír, estar atento, procesar y evolucionar.

¿Es que acaso tú sabes más? ¿Pero de qué sabes más?, o ¿yo sé menos? ¿Pero de qué sé menos?

Ambos sabemos, este saber es para todos el mismo, pero algunos al nacer ya lo olvidamos y no somos conscientes, otros vienen a evolucionar y a darse cuenta.

Ambos somos “un todo” integrado en este universo, todos venimos con misiones distintas previamente elegidas, gracias a nuestro libre albedrío, y también por nuestro libre albedrío decidiremos llevarlas a cabo o no.

No son ni mejores ni peores; misiones que pactadas antes de nacer deben ser cumplidas en la tierra, por lo tanto, ni tú eres mejor ni yo peor.

Simplemente “somos”, y somos ahora.