Quitándose la venda de los ojos

Entramos a la recta final de la campaña electoral y aún escuchamos como respuesta a la pregunta ¿por quién piensas votar? un "todavía no sé". Esto no pretende ser una revelación estadística formal. Tal parece que las diferencias entre la realidad y la percepción que existe entre los candidatos a la presidencia mantienen un alto porcentaje de indecisos.

También es difícil para los desencantados de la política tomar una decisión. Los buenos deseos se parecen mucho: ofrecen mejor salud, seguridad, más escuelas, trabajo, optimizar el transporte, nuevos aeropuertos y muchas otras promesas; por cierto, bastantes de ellas contagiadas de populismo... definitivamente hay asuntos que se deben atender, sí, pero para varios ciudadanos es difícil saber cuál de las propuestas para resolver el mismo problema es la más conveniente.

Así las cosas, ¿cómo decidimos por quién votar? Eduardo Calixto, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, dice que las personas de más edad (que ya maduraron su corteza pre frontal) se fijan más en el mensaje y la imagen de los candidatos que los jóvenes. El receptor del mensaje percibe en 70 % lo que expresa el emisor, en este caso el candidato, y después observa la proyección de la persona a través del movimiento de su cuerpo, de su vestimenta. Para votantes más jóvenes, en muchos casos, "o le caes bien por tu apariencia o te lo ganas por el grado de vulnerabilidad, pues tendemos a inclinarnos por el débil, el que es víctima". Sobre esto último, hay una estrategia de la actual campaña que avanza bajo esa premisa.

Pareciera que la decisión es más frívola de lo que creemos y esto podría explicar el fenómeno de los extraños personajes que se han elegido como gobernantes en diferentes países: Chávez, Maduro, Evo Morales, Lula da Silva, Correa, la pareja Ortega... Pero no hay que dejar de creer en la democracia, aún no; razonemos el voto y busquemos dárselo al mejor candidato, no al más irreverente, o al mejor vestido, ni al que más salta o al que tiene más likes...

Lo primero es conocer quiénes son los candidatos. Luego de la lluvia de memes en las redes sociales y el espectáculo mediático que nos deja la campaña, seguro ya tiene "identificados" a los candidatos a la presidencia de El Salvador. Ahora debe informarse sobre quiénes son, cuál ha sido su trayectoria, experiencia y logros profesionales; cómo ha sido su comportamiento en el pasado, cuál es su ideología política, cuáles son sus principios y valores, sus opiniones respecto a temas sensibles y de interés nacional. Compare las propuestas y si hasta este punto aún no le convence uno de ellos, es recomendable centrarse en lo que han hecho, más que en lo que prometen hacer. Si ya tiene identificados a los candidatos o al candidato más afín y sabe cuál es su ideología, exija conocer sus planes de gobierno, para saber qué tan factibles, originales y de impacto positivo a la población serán. Hasta ahora, mientras unos son acusados de ser copia, otros planes de gobierno no se conocen. Considere que los candidatos pueden tener propuestas increíbles, pero piense si realmente tienen posibilidades de llevarse a cabo. Apóyese leyendo y viendo lo que dicen los candidatos en diversos medios. El periódico y la televisión no son la única opción, escuche la radio, revise las redes sociales, busque entrevistas en YouTube y lo más importante: investigue e identifique si alguno está mintiendo.

Quítese la venda de los ojos, demos gracias que no estamos protagonizando el film "Bird Box" con la venda que utilizó el personaje de Sandra Bullock durante toda la trama. Si duda sobre algo que los candidatos hayan mencionado en su propia trayectoria o sus promesas de campaña, corrobore la veracidad de sus declaraciones durante todo el proceso electoral, enfrentando las noticias malintencionadas o imprecisas, desmintiéndolas con información rigurosa y confirmada.