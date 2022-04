Quo vadis, El Salvador

Pocas coyunturas de la posguerra exhibieron en su cruda dimensión la fragilidad democrática e institucional de El Salvador como las dos semanas que comenzaron con el alza homicida y concluyeron con la declaración presidencial del 1 por ciento.

La ola de homicidios exhibió la vulnerabilidad de la política de seguridad del régimen. Pese a que fue uno de sus tres principales ejes, uno de sus eslóganes más repetidos y justificación incluso para una irrupción militar en el parlamento, la estrategia con la cual el gobierno mantuvo a raya la estadística de asesinatos se derrumbó en aquellas infames 72 horas.

Narrativamente, está claro que el gobierno responsabiliza a las pandillas, aunque no está claro si es a alguna de ellas en particular. Pero no importa si las culpa a todas o no, la pregunta de por qué decidieron actuar como amenaza subversiva y ya no solo como instrumento delictivo permanece desatendida por las autoridades.

Desde ese momento, en lugar de prometer una investigación profunda de los homicidios con el lógico recurso a la investigación policial y herramientas correspondientes, el gobierno decidió detener a todas las personas que pertenecieran a pandillas o fuesen sospechosas de serlo, a partir de un abanico de indicios que podían ser tan caprichosos, como domicilio, apariencia o lo que se le antojara a la fuerza pública.

Desde entonces, a nivel de comunicación, se ha librado una especie de dialéctica entre la información y fotos de pandilleros tatuados de la cabeza a los pies de parte del presidente, y la de ciudadanos detenidos arbitrariamente publicada por familiares desesperados.

Bukele protagoniza la comunicación y eso ha vuelto aún más impactante la agresividad del discurso oficial. No es común leer a un presidente celebrar el recurso a la violencia en las detenciones, mofarse de personas golpeadas y otras expresiones indignas de su investidura.

Pero lo más importante es preguntarse si la decisión de actuar como Estado policial y arrestar a más de 8 mil sospechosos será útil en la investigación de esos crímenes y el establecimiento de la autoría intelectual y material. Hasta el momento, ningún funcionario ha compartido cuál es la hipótesis fiscal, a qué sospechosos está apuntando más allá de lo obvio -las pandillas- ni si accederá a las peticiones estadounidenses de extradición toda vez que en su misma lógica lo que ha ocurrido afuera de los paneles ha tenido que ver con lo que pasa y se dice desde adentro de ellos.

Ante la posibilidad de que esta reacción militar contra las pandillas constituya un esfuerzo paralelo, no diseñado como método de investigación sino estrictamente como castigo por haber roto el equilibrio que mantenían implícito, estratégico o accidental con el Estado, igual hay muchas preguntas.

Fundamentalmente: ¿el gobierno verdaderamente cree que este ejercicio es viable y sostenible, útil y congruente? El linchamiento no solo de los delincuentes sino de todos los marginados posibles puede ser motivo de aplauso mientras la nación no haya satisfecho su apetito por el linchamiento.

Pero una vez saciado, una vez completa la metáfora y la recreación de un gobierno manodurista como no se veía desde los años 70, ¿quo vadis, El Salvador?