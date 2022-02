¿Quo vadis El Salvador? (y III)

3.0 Nutrición población estudiantil

La buena nutrición para obtener buen desarrollo académico y deportivo es sine qua non. Por de pronto, el programa del "Vaso de Leche" en el sector escolar público estaba muy bien, porque contribuía en cierta medida, especialmente a la población infantil cuya familia no les proporciona su necesario desayuno, pero no basta; hay que mejorar la cobertura de empleos para que los jefes de familia provean de suficientes recursos a sus niños y que estos disfruten de buena nutrición para tener mejor desarrollo integral.

4.0 Economía y generación de empleos

Durante los treinta años anteriores se ha estancado la economía de El Salvador y para colmo de males se han producido multimillonarios desfalcos a la hacienda pública. De allí la gran cantidad de migraciones, mayoritariamente hacia EUA, en donde la actual administración está muy estricta; pero a nosotros nos debe preocupar en grado superlativo, porque también pone en riesgo a cientos de miles de compatriotas con TPS y DACA.

Nuestro país tiene gran vocación agrícola que no se ha sabido desarrollar. Actualmente, a pesar de nuestra escasez territorial, tenemos grandes extensiones de tierras mal explotadas y otras ociosas. Los adelantos científicos en agricultura no han llegado todavía al país. Por ejemplo, manipulación del genoma de plantas, modernos sistemas de riego, manejo del agua en agricultura, mejor manejo de suelos, etcétera, son rubros que la corrupción y negligencia no han permitido incorporar y desarrollar en nuestro país. Si se lograran estas incorporaciones se lograría incrementar la productividad en las cosechas: tener dos cosechas por año en cultivos básicos y de exportación, cultivar las áreas ociosas y volverlas productivas, y lo más importante: implementar la agroindustria masiva. Ya no se debe permitir la exportación de cosechas en grano. Con el valor agregado por este tipo de industria se generarían cientos de miles de empleos y el país recibiría muchas más divisas por sus exportaciones. Muy importante es asegurar nuestras ventas por medio de tratados comerciales con países que garanticen ser firmes, estables y a largo plazo. Con este nuevo sistema propuesto ya no habrá emigración hacia otros países.

5.0 Inversiones internacionales

En los últimos 30 años el nivel de inversión en nuestro país es el más bajo en la región, por lo que la creación de empleos es muy deficitaria, empujando a muchos a emigrar buscando mejores empleos en otros países, principalmente, hacia EUA. El Salvador ha estado perdiendo con ello mucha gente de su valioso estrato económicamente activo. Esto hay que corregirlo lo más pronto posible para enderezar la economía del país.

6.0 Conectividad nacional

En nuestro país la voracidad de la corrupción y pésima dirección han estancado el desarrollo y mantenimiento de la red vial nacional. Es necesario impulsar el mantenimiento de la red vial nacional, construcción de puentes y nuevas vías terrestres, entre ellas la red ferroviaria estratégica. Desde luego, habrá que revisar la necesidad y ubicación de puertos y aeropuertos.

7.0 Salud pública

La pandemia covid-19 vino a desnudar la pésima red sanitaria nacional que desde hace 30 años ha sido saqueada por la despiadada corrupción y la mediocre dirección que ha tenido.

8.0 Refundar El Salvador

El presidente de EUA, Joe Biden, ya está implementando su Plan de Rescate Económico y Social del Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Se nos presenta la dorada oportunidad de que en alianza los países del Triángulo Norte presenten el Plan Marshall para impulsar al éxito al Triángulo Norte de Centroamérica.

El Salvador debe liderar esta y demás instancias para aprovechar efectuar la refundación de nuevo país.