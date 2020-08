RSE y transformación digital

En un congreso digital organizado por una organización no gubernamental sin fines de lucro, se discutió el tema de cómo los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con los que se brinda apoyo a la comunidad se habían transformado digitalmente, a partir de la pandemia.

Durante la conversación, se pudo identificar que, si bien diversas empresas del mundo cuentan con programas de Responsabilidad Social Empresarial, no todas han tenido la oportunidad de adaptarlos a la nueva normalidad. En este esfuerzo de encontrar una manera de no detenerlos, es cuando es fundamental contar con los aliados indicados que puedan continuar con la ejecución de una manera innovadora y, dadas las circunstancias actuales, llevarlos al entorno digital.

Cuando los programas de apoyo a la comunidad históricamente se han desarrollado de manera presencial, convocando grupos de cientos de personas para impartir charlas o talleres, apoyando a estudiantes en escuelas, etcétera, el distanciamiento físico se convierte en un verdadero reto para continuar. Esto no solo ha pasado con los programas de RSE, sino con todos los programas de apoyo comunitario que ejecutan instituciones, empresas, organismos internacionales, entre otros a nivel mundial.

El primer paso es ubicarse en la nueva normalidad, lo básico es revisar lo que se puede continuar y lo que debe dejar de hacerse para prevenir contagios. Como segundo paso corresponde cuestionarse cómo alcanzar el objetivo, considerando que se cuenta con un terreno de juego totalmente diferente al que se tenía apenas hace algunos meses. Si el objetivo es real, desde el corazón de la organización, significa que este y los deseos de alcanzarlo continúan a pesar de la pandemia. Por otro lado, los beneficiarios también existen, no desaparecieron con la emergencia, al contrario, ahora pueden ser más y con nuevas necesidades.

Para las empresas es un verdadero reto continuar con sus proyectos de apoyo a la comunidad, pero también una enorme oportunidad de transformarse digitalmente y apoyar a la transformación digital de sus beneficiarios, para alcanzar sus objetivos.

Las charlas presenciales y capacitaciones se están sustituyendo por plataformas virtuales de capacitación, Webinars, aplicaciones móviles, videollamadas y otras metodologías cien por ciento digitales. Adolescentes, emprendedores, maestros, padres y madres de familia, comunidades completas ya están siendo beneficiadas con las nuevas metodologías de apoyo. La información que reciben vía digital les ayuda con consejos para evitar la violencia intrafamiliar, protección de los riesgos del Internet, aprendizaje, talleres para el comercio en línea y otras iniciativas para mejorar su vida a través de la tecnología.

Para muchas empresas, este nuevo "canal" de apoyo comunitario, que ha surgido en respuesta a la pandemia, al mismo tiempo que ha acelerado sus planes de transformación digital ha llegado para quedarse y ampliar su rango de acción e impacto. También se han encontrado nuevas oportunidades con la tecnología, dado que las iniciativas pueden llevarse al entorno regional con facilidad, concretando alianzas de alto impacto, multiplicando los beneficiarios por miles y apuntando a objetivos compartidos en la emergencia.

Si su empresa u organización aún no tiene un plan de RSE o no ha transformado el existente, es importante que luego de hacer un diagnóstico de su nueva normalidad y los objetivos, se plantee sus prioridades y las de sus públicos de interés. Hacer, evaluar, transformar y seguir, pero no detenerse. La pandemia no puede ser una excusa para dejar de apoyar a las comunidades, ahora más que nunca, debe ser la motivación para usar la tecnología y creatividad para hacerlo.