Raíces de la emigración de centroamericanos

El licenciado Pedro Barquero, gerente y director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (en San Pedro Sula, Honduras), fue entrevistado por CNN para conocer su opinión sobre las migraciones masivas que han salido del vecino país hacia Estados Unidos. Cuando el periodista le preguntó si él cree que se trata de una manipulación política, el empresario respondió con firmeza: "Antes que averiguar si es o no es una manipulación, hay que observar y atender el origen de este problema: la pobreza y la inseguridad que debemos superar...". Eso es poner los puntos sobre las íes.

Para simplificar las cosas, podemos decir que reducir la pobreza es del interés compartido por los pobres que quieren salir de ella y el sector empresarial que vería expandirse los mercados y en consecuencia sus utilidades. Véase un ejemplo sencillo: los aguinaldos. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos, lo gasta. Y el que lo guarda es para gastarlo después o invertirlo y en ambos casos el mercado crece.

Los gobiernos que se sobregiran en burocracia en vez de hacer inversiones para el desarrollo posiblemente logran sumar algunos votos a su capital político, pero están frenando la posibilidad de crear más y mejores trabajos que pongan más poder adquisitivo en manos de las personas. O sea que le dan alivio a una parte de la población, pero empobrecen a la mayoría. Es una situación, además de ilógica, injusta.

Hace muchos años me encontraba en Europa gozando de una beca y un grupo de latinoamericanos fuimos invitados a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. En una mesa compartíamos algunos becarios y funcionarios holandeses. La conversación se centró en la revolución cubana, sus limitados éxitos y grandes fracasos (posteriormente reconocidos por los mismos líderes cubanos). El tema resultó naturalmente polémico y motivó que al cierre de la conversación, el funcionario holandés de más alto rango entre los que nos acompañaban nos dijera:

"Efectivamente América Latina necesita una revolución para salir del subdesarrollo y la pobreza. La revolución de la honestidad, que termine con la corrupción que lastra el progreso de los pueblos. La revolución que acabe con los depredadores que sustraen los fondos que deberían emplearse en elevar la calidad de vida de las familias. Así, con esa revolución pacífica, sus países contarán con recursos para progresar...".

No, no me he salido del tema de las migraciones; lo dicho le es atinente porque, como afirmó el líder empresarial sampedrano, el origen de las migraciones está en la pobreza y la inseguridad (principalmente).

Donald Trump constituye un accidente histórico que puede durar uno o tres años, pero su gran país y su mejor gente tienen para rato. Él es un rico heredero acostumbrado a las comodidades y quizás no puede comprender los sufrimientos de los niños, mujeres y ancianos que van en la caravana. Desde lo alto de la Torre Trump en Nueva York debe ser difícil entender las penas de los pueblos que se ven precisados a emigrar. El mundo no es simplemente el hábitat de los blancos buenos y de los prietitos malos, o viceversa. Hay que considerar la justicia, la moral y el derecho ajeno por encima de los muros. Si las respetan tanto los grandes como los pequeños, no habrá lugar a amenazas ni sanciones.

Preocúpese, señor Trump, por los chinos y los rusos; y haga amigos cerca de sus fronteras. Make America nice again.