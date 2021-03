Razones para invertir en El Salvador

Recién finalizo de leer un artículo titulado "Las 10 razones para invertir en México", siendo dichas razones: 1. Mano de Obra Competitiva, tanto en costos como en nivel de especialización y juventud. 2: Mercado interno y tratados de libre comercio, uno de los países más competitivos para la inversión productiva y acceso preferencial a los mercados de 50 países (plataforma de exportación para acceder al 60 % del PIB mundial). 3: Tratado USMCA y el mercado norteamericano, equivalente a $24 mil MM (28.2 % del PIB mundial). 4: Alta tecnología-fabricación, siendo un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología en América Latina. 5: Sofisticada industria manufacturera. 6: Plataforma industrial innovadora. 7: Industria automotriz y aeroespacial, el sexto productor a nivel mundial y, también, el sexto proveedor de piezas de aeronaves a Estados Unidos. 8: La inversión extranjera, ocupando el 14.º lugar entre los principales países receptores de inversión extranjera directa (IED). 9: Infraestructura moderna, privilegiado con su ubicación geográfica y entre el 30 % de los países con mejor infraestructura de transporte (carreteras, líneas de ferrocarriles, puertos y aeropuertos). 10: Empresas líderes, en los sectores automotriz, eléctrico-electrónico, metalmecánico y aeroespacial.

China ha invertido en México $1,417.4 MM, Hong Kong $1,090.7 MM y Taiwán $1,088.2 MM. Esto despertó mi apetito de conocimiento por saber las razones por las cuales El Salvador es atractivo para invertir, así que recurrí a la fuente principal del artículo mexicano, "Doing Business 2020, Capítulo El Salvador".

Primeramente, la fuente refiere los grandes desafíos que tenemos como país por resolver, los cuales conocemos de sobra, pues se han venido repitiendo durante cada quinquenio. A pesar de estos desafíos, El Salvador tiene un gran potencial para impulsar el crecimiento económico. La ubicación estratégica del país con acceso a muchos mercados, una fuerza laboral en crecimiento y una base industrial sólida podría respaldar la expansión del sector comercial para lograr un crecimiento más fuerte e inclusivo. Los objetivos de desarrollo podrían lograrse con un compromiso a largo plazo con reformas estructurales, la creación de empleos de calidad y la inversión en capital humano.

De acuerdo con la revista del Financial Times fDi Intelligence, El Salvador atrae inversión extranjera por estas razones: 1. Costes laborales, que por ley los salarios se determinan libremente, sin ser inferiores al salario mínimo. 2. Zonas francas y parques logísticos, en los cuales las empresas pueden beneficiarse de generosos incentivos fiscales y acceder a servicios de calidad para operar y exportar sus productos y servicios a mercados extranjeros. 3. Electricidad, contando con las tarifas eléctricas más competitivas de la región para usuarios industriales y comerciales. 4. Telecomunicaciones, caracterizado por tener múltiples proveedores que ofrecen una variedad de servicios de voz y datos y soluciones de valor añadido. 5. Ámbito Fiscal, el Foro Económico Mundial sitúa al país con la tasa impositiva más baja de la región (puesto 56 a nivel mundial). Agrega a estas razones, 6. Infraestructura competitiva (portuaria, aeroportuaria y de carreteras, telecomunicaciones y electricidad. 7. Estabilidad monetaria, por ser economía dolarizada y tiene el índice de inflación más bajo de la región. 8. Acceso preferente a los mercados internacionales, múltiples acuerdos comerciales proporcionan acceso a más de 1,200 millones de consumidores en 42 países. 9. Ubicación estratégica, el puente comercial entre Norte y Suramérica. El ranking Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial lo ubica como la séptima economía de América Latina que ofrece un clima adecuado para atraer la inversión.