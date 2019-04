En la anterior insistimos en el recorte del déficit y en el manejo de las finanzas, dejamos en el tintero que el Gobierno debe alcanzar acuerdos para el pago de la deuda a fin de año y evitar el impago, eso es gobernabilidad, algo en que el Presidente debe trabajar con esmero. Entendemos que ha tenido reuniones productivas con ANEP y otros sectores, pero un tweet o comentario en las redes sociales, deshace lo andado, debe cuidar eso. Una cita sabia de Shakespeare "Crear confianza toma mucho esfuerzo y tiempo, destruirla solo un instante" algo a ser muy tomado muy en cuenta.

Señalamos la importancia de tener un Ministro de Hacienda idóneo ya que el tema fiscal es posiblemente lo mas complejo y urgente a resolver. Ampliamos sobre el tema del funcionamiento y composición del Gobierno que es de la mayor importancia, para ganar un campeonato, se necesita juego de equipo, coordinado, ensamblado, funcionando armónicamente en la misma sintonía bajo una misma dirección. En esto fallaron rotundamente los dos Gobiernos anteriores, no hubo una coordinación adecuada entre Casa Presidencial, Ministerios y Autónomas, se formaron una serie de feudos en las cuales hubo líderes que no conversaban, ni coordinaban, serio error. Es importante reorganizar el Gobierno y achicarlo para hacerlo eficiente, hay una serie de Secretarías que se formaron precisamente por la falta de coordinación, hay que revisar bien sus roles y reorganizarlos.

Los últimos dos Gobiernos de ARENA y los dos del FMLN utilizaron la figura del Secretario Técnico como el gran coordinador de Gobierno, el equivalente de "chief of staff" en Estados Unidos, primer Ministro en algunos países. En el gobierno Flores funcionó porque el presidente fue algo ausente y Daboub además era Ministro de Hacienda, muy capaz y trabajador, el manejó el Gobierno. El Gobierno Saca, escogió bien, Eduardo Zablah, pero pronto el Presidente y su grupito se metieron en todo y no lo dejaron operar, renunció a los dos años. En los dos Gobiernos del FMLN los nombramientos no han sido idóneos y la figura no funcionó como el coordinador del equipo de Gobierno.

Algo que ha resultado muy bien en Chile y funcionó bien aquí, inspirado en Chile precisamente, Fue el Ministerio de Planificación, que bien comprendido significa el planeamiento, coordinación y seguimiento de las políticas económicas y sociales que Ministerios y Autónomas llevan a cabo, en Chile el ejemplo fue el legendario Hernán Büchi que manejó un Ministerio de Planificación muy pequeño, pero altamente calificado que coordinaba y supervisaba políticas, que analizaba las inversiones del Gobierno en función de su rentabilidad social científicamente, algo que aquí no hemos hecho y que ojalá este Gobierno se atreva a implementar, los Gobiernos han invertido mucho sin esos análisis de rentabilidad social. El otro tema importante que el Ministerio de planificación haría dada la escasez de recursos con que llegará el Gobierno, es la prioridad con que se realicen las inversiones, en la secuencia adecuada de acuerdo a las necesidades y disponibilidades.

A pesar de las dificultades de exceso de personal que le han dejado, este Gobierno debe encontrar la forma de reducir el personal y consecuentemente el gasto del Estado a lo necesario, a un mínimo.

Seguiremos con escala musical….