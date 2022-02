Realidades en crudo alrededor del poder

La tensión es alta en la administración del Estado, desde el oficialismo en su operación contra las voces independientes y al seno mismo del régimen por las consecuencias jurídicas y diplomáticas por sus actos que no todos están dispuestos a pagar.

Tras toda esta efervescencia, se identifican tres hechos fundamentales que admiten cada vez menos matices: que hay una facción dentro del gobierno dispuesta a construir una dictadura blanda a través de la reconfección chabacana de las leyes; que la principal contención contra ese asalto es la crisis de las finanzas públicas y la consiguiente dependencia de organismos multilaterales; que hay cada vez menos energías en los sectores ciudadanos que deberían contrapesar y denunciar la arremetida autoritaria y la desviación del Estado hacia la corrupción.

La compulsión del régimen de comerse todos los derechos ciudadanos y abjurar de todas sus obligaciones con la transparencia, el debido proceso, la independencia de poderes y la independencia judicial es grosera. Aunque no deja de ser un grupúsculo de individuos el que pretende arrojar toda la oscuridad posible sobre la administración de los bienes públicos para enriquecerse, medrar y defraudar, el modo en que dominan la agenda del oficialismo -magistrados, jueces, diputados, ministros, alcaldes propios y ajenos- es notable. No ganan todos los pulsos, ya perdieron el de la Ley de Agentes Extranjeros, no han logrado coronar el de las reformas que castrarán la Ley de Acceso a la Información Pública, pero su insistencia es cotidiana. Mientras algunas de sus tentativas alcanzan la luz pública gracias a las denuncias de ciudadanos bien informados, movimientos sociales y periodismo, la nación no se enterará de otras sino hasta padecerlas en carne viva, por ejemplo las añadiduras al Código Procesal Penal consumadas hace unas horas que legalizan el espionaje digital a los ciudadanos.

Por lo que se ha visto en medio término del gobierno de Bukele, en el seno de la administración el debate no es sobre si combatir o no la corrupción, los abusos de poder y el nepotismo, sino qué tan lejos llegar en el retroceso democrático, si lo suficiente para proteger a la cúpula de futuros juicios y emplazamientos o si de una sola vez destruir la república. Y la rama más siniestra es la más proactiva, tristemente.

Que no todas las propuestas de ese grupo cristalicen se debe a la amenaza que pende sobre el gobierno salvadoreño de ser considerado ya no sólo un paria en el mundo diplomático sino de que se le corte el acceso a financiamiento y se proceda a asfixiar a la economía, por ejemplo a través del flujo de remesas. Eso además de los procesos judiciales que los Estados Unidos de América preparan contra algunos funcionarios por las negociaciones con los grupos pandilleros.

No es una realidad feliz ni una victoria para los pocos ciudadanos que desde instituciones independientes, movimientos civiles y servicio público no oficial libran la batalla contra la escalada autoritaria. Son cada vez menos, están en posiciones cada vez más vulnerables y amenazadas, y su gestión hasta el momento ha despertado menos las conciencias y conmovido menos al poder que los reclamos que los voceros de gobiernos aún amigos le hacen en privado al presidente y a sus asociados.