¿Realmente tu empresa vende?

Al hacernos esta pregunta, la respuesta puede resultarnos obvia, pero es porque no estamos considerando la realidad. Y es que, aunque todos los días nuestros clientes adquieran nuestros productos o nuestros servicios, ¿realmente les estamos vendiendo? o más bien su compra o elección es consecuencia de una casualidad, de un momento de moda, suerte que nos elijan o una compra de impulso.

Y ahí es donde esto se nos puede convertir en una trampa, porque muchas veces al ver que la empresa está generando ingresos, asumimos que todo va bien, pero OJO, si nosotros no tenemos claro de dónde provienen esos ingresos y peor aún, si no estamos haciendo nada para generarlos, así como llegaron pueden desaparecer por arte de magia.

Por eso cuando emprendemos o tenemos una empresa debemos asumir con responsabilidad cada una de las tareas que conlleva emprender, y las ventas, al ser las responsables de proveernos los recursos, debemos darles la importancia que merecen y ponerlas entre las prioridades.

Empodérese de sus procesos de ventas y no deje nada a la casualidad. Si usted sabe por qué sus ventas van bien, cuál fue la estrategia que le dio resultados y controla todos estos procesos, podrá replicarla, potencializarla y hacer que se mantenga. Mientras que si las ventas de su empresa son resultado de algo casual, que desconoce, no podrá replicar nada. Además, que los resultados se estén dando no significa que ese sea su máximo potencial de ventas, talvez puede vender más, pero necesita profesionalizar su proceso de ventas.

Al hacerlo podrá ser mejor en algo que talvez ya es bueno, tomar acciones oportunas cuando se requieran y lo más importante, ser usted quien controle el futuro de sus ingresos y no ser una empresa a la deriva. Tener un proceso estructurado, con metas y objetivos claros, le permitirá canalizar los esfuerzos y generar un cambio y ventas en el corto plazo.

Para lograrlo es importante que conozca las etapas del proceso comercial:

La prospección: es el proceso donde debe identificar sus potenciales clientes, crear y optimizar los mecanismos de obtención de clientes.

La estrategia de ventas: es necesario que cree un plan que considere qué quiere vender, a quién quiere venderlo, cómo lo venderá y que lo ejecute.

La propuesta comercial: muestre a los potenciales clientes quién es usted, su experiencia, casos de éxito y el valor agregado de su producto o servicio.

Acercamiento: busque la manera de acercarse al prospecto para mostrarle su propuesta comercial.

Las objeciones: prepárese para atender las consultas o dudas que tenga el prospecto.

La conclusión y cierre: es la etapa final de la compra, pero no del proceso de ventas.

Seguimiento: en caso de que logre la venta, cumpla lo pactado y en caso negativo, analice las razones por las cuales no se tuvo éxito.

Realice las etapas del proceso comercial, profesionalice su proceso de ventas y le aseguro que su empresa generará más ingresos y tendrá estabilidad.