Recoger pasajeros en el aeropuerto es un dolor de cabeza

El lunes recién pasado vinieron unos parientes de viaje y los fui a recoger al aeropuerto, solo a encontrarme con el caos que ha generado CEPA con el sistema que ha implementado para recoger a los pasajeros a raíz de las medidas que dicen haber tomado para evitar los riesgos del covid y para lograr un distanciamiento social.

El primer error comienza con haber obligado a todos los pasajeros a ubicarse en el estacionamiento que ya de por sí lo han reducido con los estacionamientos VIP techados, que además parecen estar clausurados. El segundo error radica en que hay que entrar a un estacionamiento pagado a recoger pasajeros, no a estacionarse sino a recogerlos. Lo normal es que uno recoge a los pasajeros y se retira inmediatamente, en cualquier aeropuerto del mundo. Aquí no, hay que tomar un ticket, no hay ninguna señalización ni indicaciones de qué debe hacer uno, hay que ir avanzando entre carros estacionados, carros que quieren salir y en medio de todo eso hay que detenerse para cargar a los pasajeros y su equipaje.

Los pasajeros esperan bajo las inclemencias del clima del aeropuerto que sabemos que en esta época están expuestos a altas temperaturas bajo el sol y si además llueve, se mojan ellos y su equipaje, exponiéndose a enfermarse a su llegada al país. Cuando finalmente se logra encontrar a los pasajeros habiendo evitado chocar en lo estrecho de las calles de doble sentido del estacionamiento, hay que buscar una máquina para validar y pagar el estacionamiento que nunca usamos.

Los vehículos tienen que buscar un estacionamiento en la calle que conduce a la salida, lo que ocasiona otra trabazón. Alguien tiene que bajarse a buscar alguna de las pocas máquinas donde se puede validar el ticket y debe hacer largas colas por la escasez de máquinas. Mientras tanto los pobres policías, sudando intensamente luego de pasar ocho horas al día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, bajo ese inclemente clima, intentan dirigir el tráfico pero fracasan en su intento porque es imposible que ese volumen de carros pueda estacionarse en la calle principal, esperar entre 15 y 20 minutos para poder validar el ticket, pagar como mínimo $1.25 y luego emprender el camino hacia la salida.

Conversé con un policía en el tiempo que estaba esperando que un miembro de mi familia hiciera la cola para validar el ticket y ambos coincidimos en que era un desastre el sistema que han implementado. Que lejos de proteger a los turistas, los expone a aglomeraciones en la acera donde tienen que ubicarse, que el estacionamiento no está diseñado para hacer la función de recoger a los pasajeros, que las máquinas validadoras no están ubicadas en los lugares adecuados y que se necesitaría al menos 10 máquinas adicionales, ubicadas en el estacionamiento y en la calle principal, de tal manera que los automovilistas no tuvieran que bajarse del carro para pagar y continuar hacia la máquina que levanta la pluma.

Mi sugerencia sería que no se utilice el estacionamiento para que se recoja a los pasajeros porque no es el lugar adecuado para ello. Hay que hacerlo en el área que está preparada para ello. El andén es muy largo y puede idearse un sistema para lograr el distanciamiento social y que los pasajeros estén bajo techo y de esa manera protegerlos del sol y de la lluvia. Pero si insistieran en quererlo hacer en el estacionamiento deberían eliminar el pago del parqueo y ordenar la zona en donde los carros, microbuses y otro tipo de vehículos deben estacionarse y dejar un camino libre para que se recoja a los pasajeros. No se puede mezclar área de estacionamiento con área de paso y donde los vehículos tienen que detenerse para subir el equipaje y a los pasajeros.

No dejo de tener la esperanza que algún día escuchen los funcionarios de este gobierno las sugerencias que se les hacen porque tienen como objetivo ayudarles a solucionar los problemas que se crean. Espero que por el bien de los pasajeros, a quienes CEPA se debe, se tomen el tiempo de poner a sus ingenieros a buscar una solución a lo que a diario tienen que soportar cientos o miles de personas.